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Polis Genel Müdürlüğü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Nedeniyle Boyama Kitabı Dağıttı

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde, Polis Genel Müdürlüğü tarafından, okul öncesi öğrencilerine Polis Temalı Boyama Kitabı dağıtıldı
Polis Genel Müdürlüğü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Nedeniyle Boyama Kitabı Dağıttı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde, Polis Genel Müdürlüğü tarafından, okul öncesi öğrencilerine Polis Temalı Boyama Kitabı dağıtıldı

Polis sevgisini aşılamak ve küçük çocukların hafızalarında olumlu bir polis imajı yaratmak amacıyla, Polis Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanan ve baskısı gerçekleştirilen “POLİS TEMALI BOYAMA KİTAPLARI” 21 ve 22 Nisan tarihlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne bağlı olarak okul öncesinde öğrenim gören tüm öğrencilerine dağıtıldı.


Polis Genel Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hediyesi olarak öğrencilere dağıtımı yapılan boyama kitapları içerisinde, küçük çocukların uymaları gereken trafik kuralları ile yangın konuları basit dille anlatılarak farkındalıklarının artırılması amaçlanmıştır.

PGM

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