Polis: "Havaya açılan uyarı atışına rağmen kaçmaya devam ettiler"

Polis, kaçan şahısların "havaya uyarı atışı yapılmasına rağmen, kaçmaya devam ettiklerini ve bu nedenle vurulduklarını" açıkladı.

Kaçmaya çalışan 2 göçmen ateşi silahla vuruldu.

Polisin kaçmaya çalışan mültecileri ateş açarak durdurduğu öğrenildi.

Polisten yapılan açıklamada;

“Bu sabah Yayla sahiline çıkan göçmenlerden ikisi, polisten kaçmaya başlaması ve polisin dur emrine uymamaları sonucu, tabanca ile önce havaya açılan uyarı atışına rağmen kaçmaya devam etmeleri üzerine açılan ateş sonucu hafif şekilde yaralanmışlardır. Yaralı göçmenler kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

NE olmuştu?

Bu sabah 06:30 sıralarında, Yayla köyü sahiline çıkmaya çalışan, 20’si erkek, 3’ü kadın ve 7’si çocuk olmak üzere toplam 30 Suriye uyruklu mülteci suç üstü tespit edildi.

Mültecilerle birlikte, tekneyi kullanan 2 kaptan tutuklandı.

Operasyon, Sahil Güvenlik ekiplerinin aldığı ihbar doğrultusunda polis ile işbirliği içinde gercekleştirildi.