Polis ve itfaiye memuru alımları için başvurular yarın başlıyor

Polis Genel Müdürlüğü, 160 erkek ve 15 kadın polis memuru ile 25 erkek itfaiye memuru alımı için başvuruları 13-20 Ağustos tarihlerinde kabul edecek.
Polis Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaçları doğrultusunda Polis ve İtfaiye Memuru Kadrolarına alınacak 160 Erkek, 15 Kadın Polis Memuru ile 25 Erkek İtfaiye Memuru için başvurular yarın başlıyor.

Müracaatçılar, Polis/İtfaiye münhal kadrosu için 13-14-15-18-19 ve 20 Ağustos 2025 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde, Polis Genel Müdürlüğü web sayfasından veya İlçe Polis Müdürlüklerinden temin edecekleri “Başvuru Formunu” doldurup, eklenecek evraklar ile birlikte İlçe Polis Müdürlüklerine şahsen başvuru yapacaklardır.

