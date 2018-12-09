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Polisin asayiş ve trafik operasyonları devam ediyor

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Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri dün akşam asayiş ve trafik operasyonu düzenledi.
Polisin asayiş ve trafik operasyonları devam ediyor

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri dün akşam asayiş ve trafik operasyonu düzenledi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü tarafından düzenlene operasyonda, dört adet yatıevi, beş adet kahvehane, bet ofisleri, Organize Sanayi Bölgesi, Köşklüçiftlik, Çağlayan, Ayluka Kilisesi, Barış Manço Parkı, Ermeni Kilisesi ve Gençlik Gücü çevresi, gece kulüpleri ve kumarhanelerin kontrol edildiği belirtildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, kontrollerde bir kişinin KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilerek tutuklandığı, on dört kişinin ise kumarhanede bulunmak ve bulunmasına müsaade etmek suçundan haklarında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise toplam 550 araç kontrol edilmiş olup, 102 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.
İskele Polis Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, bet ofisler, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapılan yerlerin kontrol edildiği belirtildi.

Operasyonda ayrıca, kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak olan bir kişi tespit edilirken, bir şahsın aracında yapılan kontrolde ise bir adet kama ve bıçak tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin bölgede yaptığı kontrollerde ise toplam 685 araç kontrol edilmiş olup, suç işlediği tespit edilen 83 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildiği belitildi.

5 araç ise trafikten men edildi.

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