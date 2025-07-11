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Polisten kaçtılar, kaza yaptılar, araçtan kokain çıktı

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Polisten kaçtılar, kaza yaptılar, araçtan kokain çıktı
Polisten kaçtılar, kaza yaptılar, araçtan kokain çıktı

Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklanan M.B ile M.K yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 07.07.2025 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı C.Ö.Ş. Ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, bisiklet yolunda park halinde şüpheli olarak görülen bir araçta kontrol yapılmak istendiği esnada, konu araç sürücüsü M.B  ile araçta yolcu olarak bulunan M.K'nin kaçtığını söyledi. Polis, sürücünün Yakın Doğu Bulvarı istikametine doğru seyrederek polisten kaçmasına müteakip, konu aracın hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarpıp durduğunu söyledi.

Polis, zanlıların olay yerine intikal eden ekiplere direndiklerini ve makul güç kullanılarak tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, araçta yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağrılığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu olduğu düşünülen sarma sigara izmariti, üzerinde kalıntı olduğuna inanılan metal kaşık, vida bulunduğunu belirtti. 

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını söyledi. Polis memuru, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve beklenen analiz raporu olduğunu belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Talebi değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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