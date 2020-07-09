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Polis'ten mültecilerin vurulmasıyla ilgili yeni açıklama!

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Polis'ten mültecilerin vurulmasıyla ilgili yeni açıklama!
Polis'ten mültecilerin vurulmasıyla ilgili yeni açıklama!

Polis Basın subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Bu sabah Yayla sahilinde, içinde 30  mültecinin bulunduğu tekne, mültecileri bırakmak için kıyıya yaklaştığı sırada, kaptanın polisi fark ederek kaçmaya çalıştığı esnada polisin dur uyarılarına uymayarak kaçmaya devam etmesi üzerine, polis teknenin durdurulmasını sağlamak için uyarı maksatlı önce havaya, teknenin durmaması üzerine de tekenin motor kısmına doğru ateş açılmıştır. Tekneye isabet eden mermiler sonucu teknede bulunan iki kisi hafif şekilde yaralanmıştır. Mültecilerin karaya çıktığı esnada üzerlerine ateş açılması söz konusu değildir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Polis'ten ilk yapılan açıklama şöyleydi. 

Bu sabah Yayla sahiline çıkan göçmenlerden ikisi, polisten kaçmaya başlaması ve polisin dur emrine uymamaları sonucu, tabanca ile önce  havaya açılan uyarı atışına rağmen kaçmaya devam etmeleri üzerine   açılan ateş sonucu hafif şekilde yaralanmışlardır. Yaralı göçmenler kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır.  Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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