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Pornhub, Tumblr'ı satın almak istediğini açıkladı

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PornHub Başkan Yardımcısı yaptığı açıklama ile Tumblr'ı satın alıp yetişkin içeriği yasağını kaldırmayı planladıklarını açıkladı.
Pornhub, Tumblr'ı satın almak istediğini açıkladı

 

Apple'ın sosyal ağ ve blog platformu Tumblr'ın yetişkin içeriklerine kapılarını kapatması ve Verizon'un Tumblr'ı satmaya hazırlandığı yönündeki haberler üzerine ücretsiz pornografik video paylaşım sitesi PornHub, Tumblr'ı satın almak istediğini açıkladı.

 

PornHub Başkan Yardımcısı Corey Price, yetişkin içeriklerin Tumblr'a geri dönmesini istediklerini ve bunun gerçekleşmesi için Tumblr’ı satın almakla ilgilendiklerini söyledi.

Webtekno'nun aktardığına göre PornHub, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Tumblr kullanıcılarını milyonlarca kişinin bulunduğu topluluklarına davet ederken, küratörlerin kişisel beslenme, çalma listeleri ve GIF’ler gibi içerikler oluşturabileceğini; içerik oluşturucuların ise video, fotoğraf, GIF ve metin yayınlarıyla geniş bir topluluğa ulaşıp içeriklerinden gelir elde edebileceğini belirtti.

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