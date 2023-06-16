Porno izleme bağımlısı erkeklerle ilgili dikkat çeken araştırma

Bilim insanları yetişkinlere yönelik filmlere bağımlı olan erkeklerle ilgili dikkat çekici bir araştırma yaptı. Aralıksız ya da yoğun olarak pornografik içerikleri izleyen erkekleri mercek altına alan bilim insanları çok detaylı sonuçlara ulaştı.

Hayfa Üniversitesi ve Max Stern Yezreel Valley Üniversitesi’nde görevli bilim insanları yaşları 18 ile 68 arasında değişen ve yaş ortalaması 32 olan 705 erkeği inceledi. Araştırmaya katılanların yüzde 68’i heteroseksüel olduklarını açıklarken bilim insanları bu katılımcılar arasında pornografik içerikleri aralıksız ya da yoğun olarak izleyenlerin bazı rahatsızlıkları olduğunu tespit etti.

Bilim insanları pornografik içeriklere bağımlılığı olan erkeklerde beslenme sorunları ve yeme bozukluğu olduğunu açıkladı. Bu kişilerin kendi bedenleriyle ilgili güvensizliklerinin de daha fazla olduğu ortaya çıktı.

ANKSİYETE VE DEPRESYONA DA SEBEP OLUYOR

Yapılan araştırmada cinsel içerikli filmleri izleyenlerin anksiyete ve depresyonla da mücadele ettiği aktarılırken bu kişilerin akıl sağlıklarının da risk altında olduğuna vurgu yapıldı. Uzmanlar, pornografik içerik izleme bağımlılığı olan erkekleri, “Yetişkin filmlerinin hayatımda önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum” ve “Bir şey benim bu tür filmleri izlememe engel oluyorsa stres yapıyorum” diyenler arasından seçtiği de aktarıldı.

Uzmanların hazırladığı araştırma Body Image isimli dergide yayınlandı. Araştırmayı yapan bilim insanları, “Yeme bozukluğunu azaltmak için doktorlar erkek hastalarının problematik yetişkin film izleme alışkanlığına müdahale etmeli” yorumunu yaptı.