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Portakalcı: Çatışmalara sebep olabilecek bazı kalıplaşmış yetişkin düşünce yapıları vardır

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LAÜ Öğretim Üyesi Portakalcı,“Gençlerin Yetişkinler İle Olan İletişiminde Empatinin Rolü”nü irdeledi
Portakalcı: Çatışmalara sebep olabilecek bazı kalıplaşmış yetişkin düşünce yapıları vardır

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Mustafa Portakalcı “Gençlerin Yetişkinler İle Olan İletişiminde Empatinin Rolü” konusunda açıklamalarda bulunarak, detaylı bilgiler aktardı.

Portakalcı: Çatışmalara sebep olabilecek bazı kalıplaşmış yetişkin düşünce yapıları vardır

Günümüzde teknolojideki gelişmelerintoplumdaki değerleri etkilediğini ve gençler ile yetişkinler arasında anlayış farklılıklarının zaman zaman kendini gösterdiğini söyleyen Portakalcı,“Hatta anlayış farklılıkları çoğunlukla çatışmalara dahi dönüşebilmektedir” dedi.Portakalcı, bu çatışmalara sebep olabilecek bazı kalıplaşmış yetişkin düşünce yapılarının; gençleri küçümsemek, onlara hep tepeden bakmak, eleştirel  olarak bakış açışı ile bakıldığını söyledi.

Portakalcı, gençlerle yetişkinler arasındaki olumsuz iletişimde birbirlerine yönelik olumsuz önyargıların dikkat çektiğini belirtti. Bu noktada empati kurmanın, son derece önem teşkil ettiğini vurgulayan Portakalcı,“Zira unutulmaması gereken, bireyler sahip olduğu yaşın kendi özelliklerine göre hayatı ve olayları yorumlamalarıdır” dedi. Empati kurulup, gençlerin henüz hayatın gerçekleriyle karşı karşıya kalmadığı düşünüldüğünde, yetişkinlerin daha sağduyulu şekilde gençlerle iletişim kurabileceğini söyleyen Portakalcı,“Çünkü yetişkinler, yaşamları boyunca birçok olaydan ders çıkardığından dolayı olaylara daha olgunlukla bakmaktadır. Bu bakımdan yetişkinlerin, daha hayatın zorluklarıyla tam olarak tanışamamış gençlerle fikir ayrılıkları yaşamaları normal karşılanmalıdır” dedi.

Portakalcı: Yetişkinler empati kurarak gençlerle olumlu iletişim kurabilir

Yetişkinlerin ve gençlerin, kendilerini birbirlerinin yerine koyup empati kurarak anlamaya çalışması gerektiğini ifade eden Portakalcı, yetişkinlerin empati kurmak yerine en çok yaptığı davranış biçimini; başkalarının yanında gençleri azarlaması ya da kendileriyle kıyaslayıp çatışmalara imkan vermesi olarak tanımladı. “Oysa yetişkinler, empati kurup gençlerin içinde bulunduğu yıllar ile kendilerinin gençlik yıllarını kıyasladığında şartlar açısından farklılıklar bulunduğunu dikkate alırsa daha olumlu iletişim kurulabilir” diyen Portakalcı, gençlerin ise yetişkinlerin fikirlerini önemseyip büyüklerini kırmadan empati kurmaya çalışmasının olumlu iletişim kurulmasına katkı koyacağını dile getirdi. Portakalcı, yetişkinlerin yaşadığı olaylardan edindiği tecrübelerin gençlere yol gösterici olabileceği düşünüldüğünde, empati kurulup olumlu iletişim sağlanarak yetişkin bireylerin düşüncelerinin dikkate alınmasının son derece önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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