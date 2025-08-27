  • BIST 11430.18
Portekiz, Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) 15 bin euro bağışladı. Bu bağışla Portekiz’in 2018’den bugüne KŞK’ye sağladığı mali yardım 30 bin euro’ya ulaştı.
Portekiz’den Kayıp Şahıslar Komitesi’ne bağış

KŞK’den yapılan açıklamada, bağışların, komitenin kayıp şahısların kalıntılarının tespit edilmesi ve ailelerine iade edilmesi amacına katkıda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayıplardan şu ana kadar toplam 1055 kişinin kimliklendirilerek, usulüne uygun cenaze töreniyle ailelerine teslim edildiği hatırlatılarak, projenin devamı için Kayıp Şahıslar Komitesi’nin bağışçı desteklerine ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

 

