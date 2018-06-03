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Potada final heyecanı

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ arasındaki play-off final serisinin programı belli oldu.
Potada final heyecanı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin programı açıklandı.

Yarı finalde oynanan maçların ardından Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ finale yükseldi. Fenerbahçe Doğuş, Banvit'i seride 3-0, TOFAŞ ise Anadolu Efes'i 3-1 ile geçerek adını finale yazdırdı.

Final serisinde dört galibiyete ulaşacak takım sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk iki maç normal sezonu lider tamamlayan sarı-lacivertli ekibin sahasında oynanacak.

Maç programı 

5 Haziran Salı:

21.00 Fenerbahçe Doğuş-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)

7 Haziran Perşembe:

21.00 Fenerbahçe Doğuş-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)

9 Haziran Cumartesi:

19.00 TOFAŞ-Fenerbahçe Doğuş (TOFAŞ)

11 Haziran Pazartesi:

21.00 TOFAŞ-Fenerbahçe Doğuş (TOFAŞ)

Öte yandan, ilk dört maç sonucunda şampiyon belirlenmezse, gerekirse beşinci müsabaka 13 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da, altıncı karşılaşma 15 Haziran Cuma günü Bursa'da, yedinci maç da 17 Haziran Pazar günü İstanbul'da yapılacak.

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