Prof. Yılmaz Uyardı: “Metabolik cerrahi morbit obezler içindir”

Prof. Dr. Tamer Yılmaz, metabolik cerrahi ameliyatının morbit obezler için olduğu uyarısında bulundu.

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği, “Tip 2 Diyabet ve Metabolik Cerrahi” konulu sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre sohbet toplantısında konuşan Prof Dr. Tamer Yılmaz, metabolik cerrahinin doktorun tedavisi olmasına rağmen obeziteyle baş edemeyen, en az 5 yıldır obez olan, vücut kitle indeksi 40 üzerinde ve yaş sınırı 20-60 yaş aralığında olan hastalara uygulanabileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Tamer Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“Bu ameliyatlarda cerrahi operasyona bir bölümü çıkarılan ya da anatomik olarak yerleri değiştirilen mide, bağırsak bölümlerinin sadece yağların ve karbonhidratların değil bir çok mineral, protein ve vitaminin emilim alanı olduğunu unutmamak lazım”