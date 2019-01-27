Proje ile çocuk ihmali ve istismarı önlemine katkı sağlamak amaçlandı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı’na bağlı Sosyal Hizmet Kulübü tarafından Toplumla Sosyal Hizmet Uygulaması Dersi kapsamında yürütülen “Çocuğun Söylediklerine Kulak Ver” projesigerçekleştirildi.Sosyal Hizmet BölümüÖğretim ÜyesiDoç. Dr. Özge Özgür Bayırtarafından yürütülen proje ile LAÜ öğrencileritarafından çocuk ihmal ve istismarı konularına dikkat çekmekiçin broşürler dağıtıldı ve Lefke bölgesinde çocuk ihmali ve istismarı konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Bayır: Öğrenciler, çocuklara küçük hediyeler dağıtmayı da ihmal etmedi

Proje ile ilgili bilgi veren Bayır, 4. sınıf öğrencilerinin hazırladıklarıçocuk ihmali ve istismarını konularını içeren broşürlerin yanısıra çocuklara küçük hediyeler de dağıttığını belirtti. Bayır, çocuğa yönelik olarak kötü muamele olarak adlandırılan çocuk ihmali ve istismarının yaşam boyu etkileyebilen ruhsal olarak hem kısa hem uzun dönemde bireyin ruh sağlığında depresyon travma sonrası stres bozukluklarına ve okul kariyer hayatında sorunlara yol açan travmatik bir yaşantı olduğunu dile getirdi.

“Bu proje ile çocuk ihmali ve istismarı konularına dikkat çekilerek katkı sağlamak amaçlanmaktadır” diyen Bayır, Lefke Bölgesi’nde bulunan bireyler ile özellikle anne baba ile iletişime geçilerek, çocuk ihmal ve istismarı konusunda bilgi verilerek ailelerin bilgi düzeylerini ve ilçenin farkındalığını arttırmanın hedeflendiğini ifade etti.