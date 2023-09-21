Rahvancıoğlu: 17 Yaşında Başarılı Bir Gencin Spor Hayatını Bitirmek İçin kktc, TC ve KC Elele Verdi

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, Salih Doğu Öztürk'ün Kıbrıs Cumhuriyeti'ni temsilen katıldığı yarışmada U-17 Tek Erkekler Badminton Kıbrıs Şampiyonu olmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Öztürk, Tek Erkekler Badminton Dalında Kıbrıs Şampiyonu Oldu!

Rahvancıoğlu, gündemin keşmekeşi içinde göze çarpmayan ama aslında "Kıbrıs sorunu nedir?", "Kıbrıslı Türk kimdir?" gibi soruların da yanıtını içeren bir hazin olay öğrendiğini belirtti. Salih Doğu Öztürk'ün 16-17 Eylül 2023 tarihlerinde Kıbrıs Cumhuriyeti'nde düzenlenen U-17 Tek Erkekler Badminton dalında Kıbrıs Şampiyonu olduğunu ve altın madalya kazandığını hatırlattı. Salih Doğu Öztürk ve arkadaşı Jakob Özikiz'in de çift erkekler kategorisinde üçüncü gelerek, bronz madalya kazandıklarını ekledi.

Rahvancıoğlu, Salih Doğu Öztürk'ün henüz 15 yaşındayken 2021 yılında Türkiye'de düzenlenen U-17 yarışmasında ilk sekize girerek Türkiye Milli Takımı'na alındığını ifade etti. Öztürk'ün 2022 yılında hiçbir uluslararası müsabakaya katılamadığını belirten Rahvancıoğlu, bunun sebebinin Badminton Federasyonu'nun başına çöreklenen Fırat Deniz olduğunu söyledi.

Öztürk'ün çabalarının sonuç vermediğini ifade eden Rahvancıoğlu, yüzünü Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dönen sporcunun dört gün önce Kıbrıs Şampiyonu olduğunu belirtti. Türkiye Badminton Antrenör ve Sporcuları Derneği'nin bile Öztürk'ü kutladığını dile getiren Rahvancıoğlu, bizim yetkililerin ise bu olayı kınayarak ülke için büyük kayıp diye açıklama yaptıklarını söyledi.

Fırat Deniz Şikayetçi Oldu

Fırat Deniz'in bu konuyu Spor Dairesi'ne ve Türkiye Badminton Federasyonu'na şikayet etmesini eleştiren Rahvancıoğlu, Deniz'in 17 yaşındaki yetenekli sporcunun ceza alması ve 3 yıl spordan men edilmesi için girişimlerde bulunduğunu vurguladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Salih'in Madalyasını Geri Alacak

Rahvancıoğlu, "Eh nolacak o da Kıbrıs Cumhuriyeti'nde oynar" dediğinizi duyar gibiyim!

Ama öyle değil... Kıbrıs Cumhuriyeti Badminton Federasyonu da 3 gün önce düzenlediği müsabakayı iptal etmeyi, yeniden düzenlemeyi ve Salih'ten madalyasını geri alıp, yeni yarışmaya katılmasını engellemeyi gündemine aldı! Çünkü Salih, her ne kadar 2022 yılından beridir hiçbir uluslararası müsabakaya katılmasına izin verilmese de Türkiye Milli Sporcusu! Kıbrıslı Türk olmanın sporda nasıl bir sıkışmışlık anlamına geldiğini bundan daha iyi gösteren bir hikaye var mı? Ve tıpkı bunun gibi her branşta onlarca, yüzlerce hikaye yok mu? Şimdi mesele şu; ey kendine "Türküz" deyenler ve ey kendine "Kıbrıslıyız" deyenler, Salih sadece badminton oynamak istiyor! 17 yaşında başarılı bir gencin spor hayatını bitirmek için kktc, TC ve KC elele verdi... Siz ne yapacaksınız?" ifadelerini kullandı.