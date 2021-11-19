  • BIST 1.737,330
  • Altın 666,34
  • Dolar 11,1902
  • Euro 12,6351
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Rakamlarla Galatasaray - Fenerbahçe rekabeti!

» »
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü derbide karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekiyor.
Rakamlarla Galatasaray - Fenerbahçe rekabeti!

İki takım arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 26 derbide Fenerbahçe 22 kez ağları havalandırdı, Galatasaray ise rakibine 25 golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 47 golün 35'ini yabancı futbolcular, 11'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu süreçteki bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

Fenerbahçe'nin söz konusu 22 golünün 19'unu yabancı, 3'ünü ise Türk oyuncular filelere gönderdi. Galatasaray'ın 25 golünün 16'sını yabancı, 8'ini de Türk oyuncular attı, bir gol de rakip futbolcudan geldi. 

25 yabancı oyuncu gol attı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 10 sezonda yapılan derbilerde 25 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda 18 Mart 2011'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı müsabakadan bu yana yapılan 26 derbide sarı-lacivertlilerden 14, sarı-kırmızılılardan 11 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

 

En golcüler Alex, Sneijder ve Selçuk İnan

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 10 sezonda yapılan maçlarda en fazla gol atan oyuncu unvanını 3 isim paylaştı.

Sarı-lacivertli takımın eski yıldız futbolcusu Alex de Souza, bu dönemde Galatasaray derbilerinde 3 kez fileleri havalandırdı. Alex, ayrıca Fenerbahçe'de forma giydiği 2004-2012 yıllarında Galatasaray ağlarını toplam 9 kez sarstı.

Sarı-kırmızılılarda ise Wesley Sneijder ile Selçuk İnan, söz konusu dönemde Fenerbahçe ağlarını 3'er kez havalandırdı.

İki takımın mevcut kadrolarında sadece bir futbolcu rekabette daha önce gol sevinci yaşadı. Galatasaray'dan Mostafa  Mohamed, geçen sezon Kadıköy'de 1-0 kazandıkları maçın golünü kaydetti.

 

Geride kalan 10 sezondaki derbiler

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 26 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:

TarihStatOrganizasyonSkor (FB-GS)Goller
07.12.2011Türk TelekomSüper Lig1 - 3Alex / Eboue, Elmander, Melo
17.03.2012FenerbahçeSüper Lig2 - 2Sow, Alex / Elmander, Hakan Balta
22.04.2012Türk TelekomSüper Lig2 - 1Ziegler, Stoch / Selçuk İnan
12.05.2012FenerbahçeSüper Lig0 - 0-
12.08.2012ErzurumTFF Süper Kupa2 - 3Alex, Kuyt / Umut Bulut (2), Selçuk İnan
16.12.2012Türk TelekomSüper Lig1 - 2Hasan Ali Kaldırım / Bekir İrtegün (kendi kalesine), Selçuk İnan
12.05.2013FenerbahçeSüper Lig2 - 1Webo (2) / Burak Yılmaz
11.08.2013KayseriTFF Süper Kupa0 - 1Drogba
10.11.2013FenerbahçeSüper Lig2 - 0Emre Belözoğlu, Baroni
06.04.2014Türk TelekomSüper Lig0 - 1Sneijder
25.08.2014Manisa 19 MayısTFF Süper Kupa0 - 0-
18.10.2014Türk TelekomSüper Lig1 - 2Alper Potuk / Sneijder (2)
08.03.2015FenerbahçeSüper Lig1 - 0Kuyt
25.10.2015FenerbahçeSüper Lig1 - 1Diego / Olcan Adın
13.04.2016Türk TelekomSüper Lig0 - 0-
26.05.2016AntalyaTürkiye Kupası0 - 1Podolski
20.11.2016ÜlkerSüper Lig2 - 0Van Persie (2)
23.04.2017Türk TelekomSüper Lig1 - 0Josef de Souza
22.10.2017Türk TelekomSüper Lig0 - 0-
17.03.2018ÜlkerSüper Lig0 - 0-
02.11.2018Türk TelekomSüper Lig2 - 2Valbuena, Jailson / Donk, Linnes
14.04.2019ÜlkerSüper Lig1 - 1Eljif Elmas / Onyekuru
28.09.2019Türk TelekomSüper Lig0 - 0-
23.02.2020ÜlkerSüper Lig1 - 3Kruse / Donk, Falcao, Onyekuru
27.09.2020Türk TelekomSüper Lig0 - 0-
06.02.2021ÜlkerSüper Lig0 - 1Mostafa Mohamed

 

 

NTV.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hollandalı futbolcu, adam öldürmeye teşebbüsten yargılanacak!18 Kasım 2021 Perşembe 20:31
  • Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!18 Kasım 2021 Perşembe 19:16
  • Cezayir-Burkina Faso maçında BÜYÜ iddiası!17 Kasım 2021 Çarşamba 20:36
  • KTFF’de İki Ayrı Protokol İçin İmzalar Atıldı17 Kasım 2021 Çarşamba 13:45
  • Ürdün-İran Kadınlar Asya Kupası maçında ERKEK KALECİ iddiası!16 Kasım 2021 Salı 22:43
  • 10 futbolcuyu kovdu, oğlunu A takıma aldı!16 Kasım 2021 Salı 20:26
  • Galatasaray'a derbi öncesi ŞOK!16 Kasım 2021 Salı 19:58
  • Hollanda, kritik Norveç maçına Louis van Gaal'siz çıkacak16 Kasım 2021 Salı 19:37
  • Türkiye maçı öncesi Karadağ'da Covid-19 vakası!16 Kasım 2021 Salı 19:18
  • Halil Erdoğuş Serdarlı İle Anlaştı16 Kasım 2021 Salı 16:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti