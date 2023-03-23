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Ravza Kavakcı: KKTC'nin bayrağını görmek ayrı bir mutluluk

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TBMM PAB Komisyonu Başkanı Ravza Kavakcı, "Genel Kurul’un ilk gününde bayrakların arasında bizim bayrağımızla beraber KKTC'nin bayrağını görmek de ayrı bir mutluluk oldu" dedi.
Ravza Kavakcı: KKTC'nin bayrağını görmek ayrı bir mutluluk

AA muhabirine konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı, TBMM Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 146. Genel Kurulu'nun 11-15 Mart 2023 tarihlerinde Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştiğini belirterek Genel Kurulun bu yılki temasının "Barış İçerisinde Birlikte Yaşamın Teşvik Edilmesi ve Kapsayıcı Toplumlar, Hoşgörüsüzlükle Mücadele" olduğunu söyledi.

Kavakcı, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler ve sel felaketinden sonra ilk defa uluslararası bir toplantıya katıldıklarına değinerek PAB'ın deprem felaketi dolayısıyla Türkiye'ye başsağlığı dileklerini ilettiğini, şubat ayında da Birleşmiş Milletlerin Parlamenter Oturumunda da depremde hayatını kaybeden vatandaşlar ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulduğunu hatırlattı.

PAB 146. Genel Kurulunun da depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladığını anlatan Kavakcı, Genel Kurul'da Türkiye olarak bir söz talebinde bulunduklarını ve bütün dünya parlamentolarına deprem felaketi sürecinde gösterdikleri destekler için teşekkür ettiklerini aktardı.

"GENEL KURUL'UN İLK GÜNÜNDE KKTC BAYRAĞI GÖRMEK BİZİ MEMNUN ETTİ"

PAB Genel Kurullarında Türkiye ile ikili görüşme yapmak isteyen birçok ülke olduğunu dile getiren Kavakcı, "Bu sefer de ön plana çıkanlar, Sırbistan, Japonya, İngiltere heyetleriydi. Onlardan da evvel Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden milletvekillerimiz ile bir aradaydık." dedi.

Kavakcı, Genel Kurul'da ilk kez yaşanan bir olayı ise şöyle anlattı:

"Genel Kurulun ilk gününde bayrakların arasında bizim bayrağımızın yanı sıra KKTC'nin bayrağını görmek de ayrı bir mutluluk oldu. Parlamentolar Arası Birliğin çatısı altında aynı zamanda Kıbrıs meselesi üzerine çalışan bir komisyon da var. O komisyon, senede bir kere toplanıyor. Kıbrıslı milletvekillerimizle bir arada olmak bizim için büyük bir şerefti. Daha önce KKTC'den milletvekilleri geliyordu ama KKTC tanınmadığı için bayrağını görmemiştik. Ama ilk gün orada bayrağını görmek bizi gerçekten memnun etti. Ümit ediyoruz ki KKTC'nin uluslararası alanda tanınması en kısa zamanda gerçekleşir. Biz de Türk heyeti olarak buna katkıda bulunmak için elimizden geleni yapıyoruz."

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