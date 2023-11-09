Real Madrid Federico Valverde'nin sözleşmesini uzattı

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Valverde'nin karşılıklı varılan anlaşmayla sözleşmesinin 30 Haziran 2029'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Real Madrid'de Temmuz 2016'dan bu yana forma giyen Valverde, çıktığı 220 maçta 19 gol atarak, eflatun-beyazlılarla 9 kupa kazandı.

Son iki haftadır art arda futbolcularının sözleşmesini yenileyen Real Madrid, Vinicius Junior, Rodrygo Goes ve Eduardo Camavinga ile de devam etme kararı almıştı.

İspanyol basını, Valverde'nin tek taraflı serbest kalma bedelinin diğer üç futbolcu gibi 1 milyar euro olacağını iddia etti.