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Real Madrid'de Arda Güler 2 ay sonra takımla birlikte çalıştı

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İspanya'nın Real Madrid takımında ilk yılını geçiren ve sezon öncesi hazırlık kampında sakatlanan milli futbolcu Arda Güler, yaklaşık iki ay sonra takımla birlikte ilk kez sahada antrenmanlara başladı.
Real Madrid'de Arda Güler 2 ay sonra takımla birlikte çalıştı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 6. haftasında 24 Eylül Pazar günü Atletico Madrid ile karşılaşacak Real Madrid hazırlıklarını sürdürüyor.

Real Madrid'in bu sabahki programında ilk olarak jimnastik salonunda kondisyon çalışan futbolcular, daha sonra küçük sahada maç yaparak antrenmanı tamamladı.

Takımla birlikte jimnastik ve sahadaki antrenmana Arda Güler ve Vinicius Junior'un da katıldığını açıklayan Real Madrid, Türk futbolcunun fotoğraflarını da resmi sitesinden paylaştı.

Real Madrid'de sakatlık sorunu olan Dani Carvajal ile mide ağrısı olan Jude Bellingham'ın ise antrenmanlara katılmadığı bildirildi.

Takımın teknik direktörü Carlo Ancelotti, 19 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında Arda'nın 25 Eylül Pazartesi günü takımla birlikte sahada antrenmanlara başlamasının öngörüldüğünü söylemişti.

Arda, takımın sezon öncesi ABD'de yaptığı kampta sakatlanmış ve 14 Ağustos'ta sağ dizinden menisküs ameliyatı geçirmişti.

Doktorlar tarafından temkinli olması ve acele etmemesi yönünde uyarılan Arda'nın ligin 7. haftasındaki Las Palmas (27 Eylül) maçında forma giymesi zor gözükürken, 30 Eylül'de Girona ile deplasmanda yapılacak maçta kadroya girmesi bekleniyor.

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