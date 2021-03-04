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Rogers:Amcaoğlu’nun okulları açma niyeti yok

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Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun aşılanmadan okulların açılmayacağı söylemine karşın Rogers, Amcaoğlu’nun bu konuşmasıyla okulları açma niyeti olmadığının anlaşıldığını kaydetti.
Rogers:Amcaoğlu’nun okulları açma niyeti yok

HP Milletvekili Jale Refik Rogers “Covid-19 pandemisi ve sağlık yönetimi” ile ilgili konuşmasında, açılım döneminde test sayısının çok önem taşıdığına dikkat çekerek bunun yanında rastgele testlerin de artması gerektiğini kaydetti. 
Sağlık Bakanlığı’nın mobil istasyonlar kurarak test sayısının artırılması gerektiğini dile getiren Rogers, işçi geçişleri olan kara kapılarında da test yapılabileceğini söyledi.

PCR testlerinin yapılışındaki yöntemleri eleştirerek, testlerin doğru düzgün şartlarda yapılmasının denetlenmesi gerektiğini kaydeden Rogers, mutant varyantların takibi ile ilgili de bir sistem kurulmadığını söyleyerek bu konuda halen “yapılacak” ifadelerinin kullanıldığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın mutant virüs hakkında ivedilikle hareket etmesi gerektiğini dile getiren Rogers, ev karantinasından bahsedilmeye başlandığını söyleyerek iyi planlanmadan bu konuda adım atılmasının yerel bulaşın artmasına sebep olacağından endişe edildiğini kaydetti. 

Roger’in konuşması sırasında bugün adaya gelen TBMM Dışilişkiler Komitesi üyeleri locadan kısa süreliğine konuşmaları izledi.

Rogers ayrıca, aşı konusunda da bazı sıkıntıların yaşandığını dile getirerek, hükümet edenlerin belli sektörü değil tüm toplumun aşılanması planının olması gerektiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun aşılanmadan okulların açılmayacağı söylemine karşın Rogers, Amcaoğlu’nun bu konuşmasıyla okulları açma niyeti olmadığının anlaşıldığını kaydetti.

Rogers, ayrıca askerlerin izinlerini kullanması konusunda çağrı yaptı.

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