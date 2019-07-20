  • BIST 101.849
  • Altın 259,118
  • Dolar 5,6360
  • Euro 6,3235
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Rum basını: "BM, liderlerden önce kendi aralarında anlaşmalarını istiyor"

» »
Rum basınında yer alan bir haberde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununun çözümü çerçevesinde gayrı resmi bir konferans dahi gerçekleştirmek için ilk olarak liderlerin kendi aralarında anlaşmalarını istediği iddia edildi.
Rum basını: "BM, liderlerden önce kendi aralarında anlaşmalarını istiyor"

Alithia gazetesi: “İlk Önce Anlaşın – Guterres Konferansı Hazırlamak İçin Liderlerden Daha Çok Şey Bekliyor -  İlk Önce Anlaşın Sonra BM Genel Sekreterine Başvurun” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, elde ettiği bilgilere göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununda yeni bir girişim üstlenmek için ilk olarak liderlerin aralarında uzlaşmalarını istediğini iddia etti.

Habere göre, yetkili bir kaynak Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis’e, nasıl ilerlemek istediklerine dair bütünlüklü bir uzlaşı sağlamadan kendisine başvurmamalarını söylediğini iddia etti.

Söz konusu kaynak, her iki taraftan da şu anda yapılan açıklamaların yeterli olmadığını, her iki liderin de kendi şartlarının bulunduğunu ve BM Genel Sekreterinin ise istediği şeyin bu olmadığını belirterek, yapılması gereken ilk şeyin liderlerin kendi aralarında buluşup görüşmesi, uzlaşması ve sonrasında Guterres’e başvurmaları olduğunu vurguladı.

ANASTASİADİS-AKINCI GÖRÜŞMESİ 30 TEMMUZ-3 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA

Gazete haberinin devamında, Akıncı ile Anastasiadis görüşmesinin 30 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında yapılması olasılığından söz etti.

Rum hükümetinden yetkili bir kaynağa dayandırarak verdiği haberinde, gazete, Anastasiadis ile Akıncı görüşmesinin söz konusu tarihler arasındaki bir günde ve BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ikametgahında gerçekleştirileceğini iddia etti.

Gazete, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Anastasiadis’le iyileşmesi sonrasında görüşmeye hazır olduğunu dile getirdiği açıklamasına ise ayrıntılarıyla yer verirken, gayrı resmi beşli konferansın Türkiye’nin de arzusu olduğunu söylediğini vurguladı.

Politis gazetesi, konuya ilişkin haberini “Beşli Konferans İçin Yeşil Işık – Tarih Arıyorlar – Akıncı Başkan Anastasiadis’in İyileşmesini Beklediğini Açıkladı” başlıkları altında okuyucusuna aktarırken Akıncı’nın yaptığı açıklamayla Anastasiadis’le görüşme konusunda yeşil ışık yaktığını yazdı.

Gazete, Akıncı’nın açıklamalarını yer verirken, liderler görüşmesinin Ağustos ayı içerisinde yapılması olasılığının bulunduğunu belirtti.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Özü Olmayan Manevralar – Akıncı Ankara’nın Onayıyla İkili İzlenim Taktiği Uyguluyor – Akıncı’dan Taktik Oyunları” başlıkları altında verdi.

Haravgi gazetesi ise haberini: “Sadece Ortak İstekle Hareketlilik – Uzlaştıktan Sonra BM Genel Sekreterine Neden Başvursunlar” başlıkları altında yansıttı.

Gazeteler ayrıca, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın kapalı bölge Maraş konusunda yaptığı açıklamaları da yansıttılar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Traktör kazası 1 kişi hayatını kaybetti!19 Temmuz 2019 Cuma 15:25
  • 'Maraş'a dokunmak ve statükonun tekerine çomak sokmak gerek'19 Temmuz 2019 Cuma 14:41
  • Hava nasıl olacak?19 Temmuz 2019 Cuma 14:40
  • Başkasının kimliğine bürünme ve sahte davranışla kayıt temin etme19 Temmuz 2019 Cuma 13:55
  • Ani ve gayri tabii ölüm19 Temmuz 2019 Cuma 13:54
  • Özdenefe: Eğitim'de T.C. ile imzalanan mutabakat zaptını Meclis'ten istedi19 Temmuz 2019 Cuma 13:40
  • Eroğlu: 'Maraş TMK marifeti ile yerleşime açılmaldır'19 Temmuz 2019 Cuma 13:07
  • Uluçay, Kıbrıs Rum kesimine doğal gaz konusunda iş birliği çağrısını yeniledi19 Temmuz 2019 Cuma 13:07
  • Fuat Oktay geliyor.. Ekonomik Protokol imzalanacak mı?19 Temmuz 2019 Cuma 13:06
  • Akıncı'dan 20 Temmuz'da ortak anlayış ve iş birliği mesajı19 Temmuz 2019 Cuma 13:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti