  • BIST 11551.65
  • Altın 4447.303
  • Dolar 41.0223
  • Euro 47.8307
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKATrump'ın rehine açıklaması İsrail'i karıştırdı

Rum Polisi açıkladı: Kurallarda herhangi bir değişiklik yok

» »
Rum Polisi, yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın Kıbrıslı Türklerin 'KKTC' tarafından verilen kimlik kartlarıyla geçişini yasakladığına dair söylentiler arasında Kıbrıs'ın geçiş noktalarını düzenleyen kurallarda "herhangi bir değişiklik" olmadığını söyledi
Rum Polisi açıkladı: Kurallarda herhangi bir değişiklik yok

Bir polis sözcüsü, Cyprus Mail'e yaptığı açıklamada, bu söylentilerin doğru olmadığını ve Kıbrıslı Türklerin adanın iki tarafı arasında geçiş yapmak için kullanabilecekleri belgeleri düzenleyen kuralların, 'KKTC' tarafından verilenler de dahil olmak üzere, değişmeden kaldığını söyledi.

Sözcü, tek küçük değişikliğin, Güney Kıbrıs polisinin artık 'KKTC' tarafından verilen kimlik kartlarında bulunan bilgileri, Kıbrıslı Türklerin geçiş yaparken ibraz ettiği bilgileri manuel olarak kaydetmesi olduğunu ekledi.

Bunun bazı durumlarda, eskiye kıyasla gecikmelere ve bir Kıbrıslı Türk veya başka bir Avrupa Birliği vatandaşının Güney Kıbrıs veya başka bir AB üye devleti tarafından verilen kimlik kartıyla geçiş yapması için gereken süreye kıyasla gecikmelere yol açtığını söyledi.

Zira çoğu durumda bu kimlik kartları sınır kapılarındaki gişelerden okutularak, üzerindeki bilgiler otomatik olarak kaydedilebiliyorken, 'KKTC' tarafından verilen kimlik kartları okutulamıyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Güney’de Yeni Geçiş Uygulaması: KKTC Kimlikleriyle Geçişe İzin Verilmiyor26 Ağustos 2025 Salı 15:13
  • Lapta’da kavgada vahim zarar: Bir kişi ağır yaralandı26 Ağustos 2025 Salı 10:36
  • İskele’de sahte emlak oyunu: 2 bin Sterlin dolandırdılar26 Ağustos 2025 Salı 10:35
  • Hamitköy’de uyuşturucu operasyonu: 28 gram hintkeneviri ele geçirildi26 Ağustos 2025 Salı 10:33
  • Ercan'da yaşamını yitirmişti... Ölüm nedeni belirlendi...26 Ağustos 2025 Salı 10:32
  • Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi 50. yılını kutluyor26 Ağustos 2025 Salı 10:27
  • Lefkoşa’ya bağlı bazı bölgelerde elektrik kesintisi26 Ağustos 2025 Salı 10:25
  • Yılmaz: YDP MYK’nın gündeminde ‘hükümetten çekilme’ yok!25 Ağustos 2025 Pazartesi 18:22
  • İtfaiye’den yangın uyarısı: Tedbir almak söndürmekten kolaydır25 Ağustos 2025 Pazartesi 16:33
  • 5 Kaçak daha yakalandı...25 Ağustos 2025 Pazartesi 16:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti