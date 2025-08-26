Rum Polisi açıkladı: Kurallarda herhangi bir değişiklik yok

Rum Polisi, yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın Kıbrıslı Türklerin 'KKTC' tarafından verilen kimlik kartlarıyla geçişini yasakladığına dair söylentiler arasında Kıbrıs'ın geçiş noktalarını düzenleyen kurallarda "herhangi bir değişiklik" olmadığını söyledi

Bir polis sözcüsü, Cyprus Mail'e yaptığı açıklamada, bu söylentilerin doğru olmadığını ve Kıbrıslı Türklerin adanın iki tarafı arasında geçiş yapmak için kullanabilecekleri belgeleri düzenleyen kuralların, 'KKTC' tarafından verilenler de dahil olmak üzere, değişmeden kaldığını söyledi.

Sözcü, tek küçük değişikliğin, Güney Kıbrıs polisinin artık 'KKTC' tarafından verilen kimlik kartlarında bulunan bilgileri, Kıbrıslı Türklerin geçiş yaparken ibraz ettiği bilgileri manuel olarak kaydetmesi olduğunu ekledi.

Bunun bazı durumlarda, eskiye kıyasla gecikmelere ve bir Kıbrıslı Türk veya başka bir Avrupa Birliği vatandaşının Güney Kıbrıs veya başka bir AB üye devleti tarafından verilen kimlik kartıyla geçiş yapması için gereken süreye kıyasla gecikmelere yol açtığını söyledi.

Zira çoğu durumda bu kimlik kartları sınır kapılarındaki gişelerden okutularak, üzerindeki bilgiler otomatik olarak kaydedilebiliyorken, 'KKTC' tarafından verilen kimlik kartları okutulamıyor.