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Rumlara “taşınmaz mallarınızı beyan edin” çağrısı

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“Mağusa Ticaret ve Sanayi Odası”, 1974’te Güney’e göç eden Rumlara, taşınmaz mallarını tapuya beyan etme çağrısı yaptı.
Rumlara “taşınmaz mallarınızı beyan edin” çağrısı

Alithia’nın haberine göre “Mağusa Ticaret ve Sanayi Odası”,  Rum avukat Ahilleas Dimitriadis’in konuşmacı olarak katıldığı “Mülkiyet-Maraş’taki Türk Faaliyetlerinin Göğüslenmesi Yöntemleri” konulu bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bu çerçevede “bugüne kadar taşınmaz malların yalnız yüzde 20’sinin tapuya beyan edildiğine ve bu beyanların elzem olduğuna dikkat çekildi.

Habere göre oda tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk ‘Dışişleri Bakanı’ Kudret Özersay’ın kapalı Maraş’ı açma tehditleri ve (bölgenin) büyük bölümünün EVKAF’a ait olduğu iddiaları ışığı altında bütün göçmenlerin Tapu Dairesi’ne beyanda bulunması elzemdir. Göçmenlerin mülkleri tapuya beyan edilmezse bu mülklerin EVKAF tarafından talep edilmesi tehlikesi vardır” ifadelerine yer verildi.

Habere göre açıklamada ayrıca düzenlenen bilgilendirme toplantısının büyük ilgi gördüğü, bu nedenle başka kentlerde de benzer toplantılar organize edileceği kaydedildi.

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