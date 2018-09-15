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Rus Ortodoks Kilisesi, İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'yle ilişkilerini kesti

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Rus Ortodoks Kilisesi, dünya genelindeki 300 milyon Ortodoks'un dini otoritesi olan İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'yle diplomatik ilişkilerini fiilen kesti.
Rus Ortodoks Kilisesi, İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'yle ilişkilerini kesti

Kararın, Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna Kilisesi'ni "Rusya'dan bağımsız bir kilise olarak tanımaya hazırlandığı" yolundaki işaretler üzerine alındığı belirtiliyor.

Rusya Kilisesi Sözcüsü Vladimir Legoida, Fener Rum Patrikliği temsilcilerinin katılımıyla yapılan tüm idari oturumların askıya alındığını duyurdu.

Bu çerçevede, tüm ortak ayinlerin durdurulacağı ve Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in dualarında Patrik Bartholomeos'a atıf yapmayacağı belirtiliyor.

Rus Kilisesi'nin dış ilişkiler sorumlusu Metropolitan Hilarion Sen Sinod Meclisi'nin kararını "ilişkilerin kopması" olarak tanımladı.

Birçok Ukraynalı Hristiyan, Rus Patrik Krill'in Doğu Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçılara destek vermesinden rahatsız.

Kremlin'den açıklama

Bu gelişmeler ile gözlerin çevrildiği Kremlin ise Rus Ortodoks Kilisesi'nin kararına müdahale etmeyeceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, gelişmenin kaygı verici olduğunu belirterek, "Moskova için ve aslında tüm Ortodoks dünyası için tercih edilen senaryo, Ortodoks dünyasının birliğini korumasıdır" mesajını açıkladı.

Rusya, Kiev'i Rus Ortodoks Kilisesi'nin kadim olarak görüyor.

Rus Ortodoks Kilisesi'nin Ukrayna üzerinde uzun bir süredir hakimiyeti var. Ancak Rus İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra Ukrayna'nın kısa süren bağımsızlığı ve 1991'de Sovyetler Birliği'nin çökmesinin ardınnda Moskova'ya bağlı olmayan kiliseler kuruldu.

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