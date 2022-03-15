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Rus Uzay Ajansı başkanından Elon Musk’a: Sen önce bir tuvaletten kalk

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Rus Uzay Ajansı başkanından Elon Musk’a: Sen önce bir tuvaletten kalk
Rus Uzay Ajansı başkanından Elon Musk’a: Sen önce bir tuvaletten kalk

SpaceX ve Tesla’nın CEO’su milyarder işadamı Elon Musk’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e meydan okuması Rus yetkilileri kızdırdı.

 

Rus işgalindeki Ukrayna’ya desteğini farklı şekillerde ifade eden Musk zaman zaman savaşı yeterince ciddiye almamak ve uygunsuz tepkiler vermekle de eleştirilmişti.

 

Son olarak Twitter hesabından Putin’e meydan okuyarak Ukrayna için teke tek kapışmayı öneren Musk Kremlin’in resmi hesabını da etiketleyerek “Kabul ediyor musun” diye sormuştu.

Rus Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dimitri Rogozin, önce Musk’ın tweet’ini alıntılayarak Aleksandr Puşkin’in “Seni küçük şeytan, daha çok gençsin. Benimle rekabet edemeyecek kadar zayıfsın. Zaman kaybı olur” satırlarıyla yanıt vermişti.

Rogozin’e “Sıkı pazarlıkçı çıktın” diye seslenen Musk “Tamam yayın gelirinin yüzde 10’u daha senin olabilir” diyerek dalga geçmeyi de ihmal etmemişti. . Ayrıca ‘Dövüşçünü seç’ yazılı ‘ayı üstünde’ bir Putin ile meşhur pürmüzüyle alev saçan kendi fotoğrafını paylaşmıştı.

Musk’ın bu tavrını bazı sosyal medya kullancıcıları ‘savaş nedeniyle zaten gergin ortamda gereksiz bir kışkırtma‘ diye yorumladı.

Aynı zamanda eski devlet başkanı yardımcısı Rogozin Musk’ın bu sataşmasını da yanıtsız bırakmadı. Musk’ın geçen yıl tweetlerinin en az yüzde 50’sini tuvaleti kastederek ‘porselen taht‘tan yazdığını açıkladığını hatırlatan Rus yetkili, “Elon önce tuvaletten kalk, sonra konuşuruz” diye yazdı.

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