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Ruslar için tek yol İstanbul

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Rus hava yolu şirketi Aeroflot'un Beyaz Rusya hariç tüm uçuşlarını 8 Mart itibarıyla durdurduğunu açıklaması üzerine, THY ve İstanbul'a olan Rus ilgisi patlamaya yol açtı.
Ruslar için tek yol İstanbul

Rus hava yolu şirketi Aeroflot'un Beyaz Rusya hariç tüm uçuşlarını 8 Mart itibarıyla durdurduğunu açıklaması üzerine, THY ve İstanbul'a olan Rus ilgisi patlamaya yol açtı. İstanbul Havalimanı transfer kapıları önünde de sabahın erken saatlerinde Ruslar uzun kuyruklar oluşturdu. Ellerinde valizlerle sırada bekleyen Ruslar, İstanbul'dan dünyanın çeşitli yerlerine uçmaya çalışıyor.

Fotoğraf, THY’nin Moskova ofisinin önünde çekildi. Bina dışına taşan Ruslar, hava sahası tek açık ülke olan Türkiye'ye gelebilmek için sabırla bekledi.

EK SEFER GEREK

THY’nin ek sefer koyması gerektiğini belirten Rus yolcular, Türkiye'nin hava sahasını kapatmamasının kendilerinde memnuniyet oluşturduğunu ifade ettiler. Bir yetkili, Rusların, İstanbul Havalimanı'na ve Türkiye'ye olan ilgilerinin artarak devam edeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

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