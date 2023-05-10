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Rusya Merkez Bankası’nın İsviçre’de tutulan varlıklarının miktarı açıklandı

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İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği (SECO), Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik 10. yaptırım paketi kapsamında, Rusya Merkez Bankası'nın İsviçre'de tutulan varlıklarının 8,3 milyar dolar olduğunu açıkladı.
Rusya Merkez Bankası’nın İsviçre’de tutulan varlıklarının miktarı açıklandı

İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği (SECO), Rusya Merkez Bankası’nın toplam 7,4 milyar İsviçre frangı (8,3 milyar dolar) rezervi ve varlığının İsviçre’de tutulduğunu bildirdi.

SECO, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik 10. yaptırım paketinin yeni raporlama yükümlülükleri kapsamında, ülkedeki Rusya Merkez Bankası varlıklarına ilişkin verileri yayınladı.

Buna göre, İsviçre genelinde 7,4 milyar İsviçre frangı (8,3 milyar dolar) değerinde Rusya Merkez Bankası varlığı tutuluyor.

RAKAMLAR 3 AYDA BİR AÇIKLANACAK

Söz konusu varlıkların yönetilmesine ilişkin işlemlerin, Rusya-Ukrayna savaşının ardından yasaklandığı belirtilerek, İsviçre hükümetinin Rusya Merkez Bankası varlıkları ve rezervlerinin miktarı hakkında bugün bilgilendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, Rusya Merkez Bankası’nın İsviçre’deki varlıklarının, yaptırım uygulanan Rus iş insanları veya Rus şirketlerine ait olduğu için dondurulan 7,5 milyar frank değerindeki varlıklarla karıştırılmaması gerektiği aktarılarak, Rusya Merkez Bankası rezervleri ve varlıklarını bildirmenin zorunlu olmaya devam edeceği ve rakamların 3 ayda bir düzenli olarak açıklanacağı bildirildi.

Yurt dışında tutulan Rusya Merkez Bankası varlıklarına kalıcı olarak el konulması ve bu varlıkların Ukrayna’nın yeniden inşası için kullanılması konusunda AB genelinde tartışmalar olduğu hatırlatılan açıklamada, İsviçre hükümetinin bu tartışmaları “yakından” takip ettiği kaydedildi.

İsviçre, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bir yıl sonra, Şubat 2023’te AB tarafından Rusya’ya yönelik 10. yaptırım paketine katılarak “tarihi tarafsızlığına” son vermişti.

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