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Rusya, Türkiye'ye uçuş yasağını uzattı

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Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, Türkiye ve Tanzanya ile uçuş yasağının 21 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Rusya, Türkiye'ye uçuş yasağını uzattı

Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, Türkiye ve Tanzanya ile uçuş yasağının 21 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar 1 Haziran'a kadar yürürlükteydi. Yapılan açıklama sonrası uçuş yasağının 21 Haziran'a kadar uzatıldığı bildirildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye ve Tanzanya'daki ağır epidemiyolojik durum dikkate alınarak mevcut uçuş kısıtlamalarını 21 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yönünde kararı alındı."

Rusya, Türkiye'de Koronavirüs vakalarının artmasının ardından 15 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar Türkiye ile hava ulaşımını kısıtlamıştı. Uçuş sayısı karşılıklı olarak haftada ikiye düşürülmüştü. Bu uçuşlar Rus Aeroflot firması ve Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştiriliyordu.

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