  • BIST 8245.7
  • Altın 1681.668
  • Dolar 27.2044
  • Euro 28.9564
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAAlzheimer sıklığı, 65 yaşından sonra her beş yılda iki kat artıyor!

Rusya: Ukrayna; Belgorod, Kursk ve Bryansk bölgelerine İHA ile saldırdı

» »
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla (İHA), Belgorod, Kursk ve Bryansk bölgelerine yeni saldırılar düzenlediğini duyurdu.
Rusya: Ukrayna; Belgorod, Kursk ve Bryansk bölgelerine İHA ile saldırdı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın saat 09.00 sularında uçak tipi İHA ile Rusya topraklarında “terör saldırısı” düzenleme girişiminde bulunduğu belirtilerek bir İHA’nın Belgorod bölgesi üzerinde vurulduğu kaydedildi.

Saat 10.00 civarında da Kursk ve Bryansk bölgeleri üzerinde Rus hava savunma sistemlerinin iki İHA’yı engellediği aktarılan açıklamada, saat 10.30 civarında da Kursk bölgesi üzerinde bir Ukrayna İHA’sının düşürüldüğü ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, gece ve sabah saatlerinde Karadeniz, Kırım, Kursk ve Bryansk bölgesinde Ukrayna’nın insansız hava aracı (İHA) saldırılarının engellendiğini bildirmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Azerbaycan: Yaralı Ermeni askerlere tıbbi yardım sağlamaya hazırız22 Eylül 2023 Cuma 17:00
  • Kuzey Kore lideri Kim: Rusya ile ilişkiler daha fazla güçlendirilecek22 Eylül 2023 Cuma 12:45
  • Türk-Rus Ortak Merkezi, Ermenistan'ın 258 ateşkes ihlalini belirledi22 Eylül 2023 Cuma 12:04
  • Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki mercan kayalıkların tahribatı nedeniyle Çin'e dava açacak22 Eylül 2023 Cuma 11:15
  • Hindistan'da kadınların parlamentoda temsilini yüzde 33'e çıkaran yasa tasarısı onaylandı22 Eylül 2023 Cuma 10:55
  • Rusya, benzin ve motorin ihracatına kısıtlama getirdi21 Eylül 2023 Perşembe 15:05
  • Rusya basını: Karabağ'da anlaşma sağlandı, ateşkes kabul edildi20 Eylül 2023 Çarşamba 12:25
  • Japonya'da artık her 10 kişiden biri 80 yaş ve üzerinde19 Eylül 2023 Salı 14:40
  • Çin, Baerbock'un "diktatör" ifadesi nedeniyle Alman büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına çağırdı19 Eylül 2023 Salı 13:40
  • Hindistan ile Kanada arasında kriz: Diplomatlar ihraç edildi19 Eylül 2023 Salı 11:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti