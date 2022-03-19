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Rusya-Ukrayna Savaşı… Yeni Uydu Görüntüleri Korkunç Yıkımı Ortaya Koydu

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Ukrayna'dan gelen son uydu görüntüleri çok sayıda bölgede savaşın yol açtığı yıkımın boyutlarını gözler önüne sererken başkent Kiev çevresinde günlerdir bekleyişini sürdüren Rus birliklerin savunma pozisyonuna geçtiğini de ortaya koydu.
Rusya-Ukrayna Savaşı… Yeni Uydu Görüntüleri Korkunç Yıkımı Ortaya Koydu

Rusya'nın Ukrayna işgali 24. güne girerken son yayınlanan uydu görüntüleri, başkent Kiev yakınlarında konuşlanan Rus birliklerin savunma pozisyonuna geçtiğini gösterdi.

CNN'in haberine göre, ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar Technologies'in paylaştığı görüntülerde Rus tanklarının ve askeri ekipmanın çevresine koruyucu set çekildiği görülüyor.   Rus birliklerin Kiev'in dış çeperindeki Ozera ve Antonov hava üsleri yakınında konuşlu olması, ayrıca daha kuzeydeki Zdvyzhivka ve Berestyanka köylerinde de çok sayıda Rus askeri bulunması dikkat çekiyor.

Kiev’e bağlı Zdvyzhivka’taki Rus zırhlı araçları.

Görüntülere göre Kiev bölgesine bağlı kasabalarda çok sayıda yerleşim yerinden dumanlar yükseliyor. Son günlerde Rusya’nın yerleşim yerlerine isabet eden füze saldırıları sonucu Kiev’de çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Ukrayna’nın güneyindeki Volnovakha’da yıkılan evler

Maxar'ın Ukrayna'nın diğer bölgelerinden paylaştığı uydu görüntüleri de, savaşın yol açtığı yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

Yoğun bombardıman altındaki Mariupol kentinde çekilen bir görüntüde, yanan apartmanlar ve etrafa yayılan molozlar görülebiliyor. Kuşatma altındaki kentten çok sayıda aracın kaçmaya çalışması da uydu görüntülerine yansıdı.

Mariupol’den kaçmaya çalışan araçlar

Ukraynalı yetkililer Rusya'nın saldırıları sonucu Mariupol'ün yüzde 80'inin yerle bir olduğunu, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve toplu mezarlar kazıldığını bildirmişti.

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