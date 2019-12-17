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Rusya ve Suriye Akdeniz’de ortak tatbikata başladı

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Rusya’nın donanma filosu ve Suriye Deniz Kuvvetleri Akdeniz’in doğusunda ortak tatbikata başladı.
Rusya ve Suriye Akdeniz’de ortak tatbikata başladı

Rus donanma filosu ve Suriye Deniz Kuvvetleri, Akdeniz’in doğusunda tatbikata başladı. Tatbikatta Rusya’nın Hmeymim’deki üssünden savaş uçakları ve gemileri ile Suriye’nin füze botları ve mayın tarama gemileri yer alıyor.

Tatbikatı yöneten Tuğamiral Aleksandr Yuldaşev, çalışmalar sırasında farklı taktiksel aşamalardan geçileceğini söyledi. Yuldaşev’e göre, Rusya ve Suriye’nin gemilerinden taktik gruplar, otak topçu atışları ve manevralar gerçekleştirecek.

Yuldaşev, “Kıyıda ise güvenlik ve savunma birlikleri insansız hava araçları, yasadışı silahlı örgütler ile mücadelenin yanı sıra Tartus limanındaki mevzilerde silah kullanımının yarattığı sonuçların ortadan kaldırılması gibi çalışmalar yapacak” dedi.

Rusya’nın Tartus limanındaki üssünden yapılan açıklamaya göre ise tatbikat alanı olarak söz konusu bölge özellikle seçildi. Nitekim Rusya, Suriye kıyılarındaki gemileri ve Kalibr füzeleri ile militanların mevzilerine yapılan saldırılarla terörle mücadelede önemli katkı sunuyor. Tartus üssü de Suriye’deki güçlerin en önemli tedarik noktası. 

Tatbikat terör, yasadışı silahlı örgütlerle mücadele için Rusya ile Suriye orduları arasındaki işbirliğini arttırma amacı taşıyor.

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