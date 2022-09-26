Rusya’da okula silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı

Rusya'nın Izhevsk bölgesindeki bir okulda silahlı saldırı meydana geldi. Sınıfa giren siyah kostümlü bir saldırgan ateş açtı. İlk belirlemelere göre en az 6 kişinin öldüğü ve 20 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Rusya'nın Izhevsk bölgesindeki bir okulda silahlı saldırı meydana geldi. Sınıfa giren siyah kostümlü bir saldırgan ateş açtı. İlk belirlemelere göre en az 6 kişinin öldüğü ve 20 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

24 Şubat’tan beri Ukrayna ile savaş içerisinde olan Rusya, haftaya korkunç bir saldırıyla başladı…

Izhevsk kentindeki Pushkinskaya Ulitsa bölgesindeki okula silahlı saldırı düzenlendi. Yerel haber kaynaklarının aktardığı haberde siyah bir elbise giyen saldırgan ders saatleri içerisinde bir sınıfa girdi ve etrafa ateş açtı.

Rus medyası ilk belirlemelere göre okuldaki güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği ve en az 2 öğrencinin ise yaralandığını duyurdu.

Saldırı sonrasında bölgede panik devam ediyor.

Rus haber ajansı TASS ise saldırıda 6 kişinin öldüğünü ve 20 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Rus medya platformu NTVNews, polisin olay yerinden kaçan saldırganı bulmak için insan avı başlattığını açıkladı. Rus haber ajansları ve medya kuruluşları, saldırganın önce güvenlik görevlisini öldürdükten sonra binaya girdiğini aktardı.

BAŞ ÖĞRETMEN KENDİSİNİ İÇERİ KİLİTLEMİŞ

Saldırganın sınıfın içinde tetiğe bastığını ve en az 2 öğrencinin yaralandığı açıklanırken, Rus haber platformu Enews112, okuldaki baş öğretmenin kendisini odasına kilitlediğini de aktardı. Bazı Rus kaynaklar ise yaralı sayısının en az 4 olduğunu iddia etti.

Udmurtia bölgesinin valisi Alexander Brechalov, saldırının 88 numaralı okulda meydana geldiğini ve güvenlik güçleriyle ambulansların olay yerinde olduğunu açıkladı.

Rusya İçişleri Bakanlığının sosyal paylaşım ve mesajlaşma platformu Telegram üzerinden bir mesaj yayınladı. Mesajda, saldırganın intihar ettiğini ve en az 20 kişinin de yaralandığı kaydedildi.