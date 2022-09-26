  • BIST 3.248,19
  • Altın 973.948
  • Dolar 18.4482
  • Euro 17.8258
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

Rusya’da okula silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı

» »
Rusya'nın Izhevsk bölgesindeki bir okulda silahlı saldırı meydana geldi. Sınıfa giren siyah kostümlü bir saldırgan ateş açtı. İlk belirlemelere göre en az 6 kişinin öldüğü ve 20 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Rusya’da okula silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı

Rusya'nın Izhevsk bölgesindeki bir okulda silahlı saldırı meydana geldi. Sınıfa giren siyah kostümlü bir saldırgan ateş açtı. İlk belirlemelere göre en az 6 kişinin öldüğü ve 20 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

24 Şubat’tan beri Ukrayna ile savaş içerisinde olan Rusya, haftaya korkunç bir saldırıyla başladı…

Izhevsk kentindeki Pushkinskaya Ulitsa bölgesindeki okula silahlı saldırı düzenlendi. Yerel haber kaynaklarının aktardığı haberde siyah bir elbise giyen saldırgan ders saatleri içerisinde bir sınıfa girdi ve etrafa ateş açtı.

Rus medyası ilk belirlemelere göre okuldaki güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği ve en az 2 öğrencinin ise yaralandığını duyurdu.

Saldırı sonrasında bölgede panik devam ediyor.

Rus haber ajansı TASS ise saldırıda 6 kişinin öldüğünü ve 20 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Rus medya platformu NTVNews, polisin olay yerinden kaçan saldırganı bulmak için insan avı başlattığını açıkladı. Rus haber ajansları ve medya kuruluşları, saldırganın önce güvenlik görevlisini öldürdükten sonra binaya girdiğini aktardı.

BAŞ ÖĞRETMEN KENDİSİNİ İÇERİ KİLİTLEMİŞ

Saldırganın sınıfın içinde tetiğe bastığını ve en az 2 öğrencinin yaralandığı açıklanırken, Rus haber platformu Enews112, okuldaki baş öğretmenin kendisini odasına kilitlediğini de aktardı. Bazı Rus kaynaklar ise yaralı sayısının en az 4 olduğunu iddia etti.

Udmurtia bölgesinin valisi Alexander Brechalov, saldırının 88 numaralı okulda meydana geldiğini ve güvenlik güçleriyle ambulansların olay yerinde olduğunu açıkladı.

Rusya İçişleri Bakanlığının sosyal paylaşım ve mesajlaşma platformu Telegram üzerinden bir mesaj yayınladı. Mesajda, saldırganın intihar ettiğini ve en az 20 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna, İran'ın Kiev Büyükelçisinin akreditasyonunu iptal etti24 Eylül 2022 Cumartesi 11:35
  • Fransa ve İsviçre'de 187'den fazla belediye, sokak aydınlatmalarını söndürecek24 Eylül 2022 Cumartesi 10:30
  • Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Gürcistan AB’ye aday ülke statüsünü hak ediyor23 Eylül 2022 Cuma 16:07
  • Azerbaycan Arap Birliği Zirvesi’ne onur konuğu olarak davet edildi23 Eylül 2022 Cuma 15:34
  • Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimler Rusya’ya katılmak için referandum düzenliyor23 Eylül 2022 Cuma 13:06
  • Zelenskiy BM’ye seslendi: Rusya’nın cezalandırılması için mahkeme kurulmalı22 Eylül 2022 Perşembe 20:05
  • Rusya'da Heineken Coca-Cola'nın ikamesini üretmeye başlarken PepsiCo piyasadan çekildi22 Eylül 2022 Perşembe 16:11
  • Soyuz MS-22 ile iki Rus ve bir Amerikan astronotu uzaya gönderildi22 Eylül 2022 Perşembe 15:56
  • Zelenskiy'den Rusya'ya karşı mahkeme kurulması çağrısı22 Eylül 2022 Perşembe 10:09
  • Rusya'da seferberlikten kaçmanın cezası artırıldı21 Eylül 2022 Çarşamba 17:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti