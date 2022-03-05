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Rusya’dan Ukrayna’da İnsani Koridor Açılması İçin Kısmi Ateşkes İlanı

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Rusya, ağır bombardımanın sürdüğü Ukrayna’nın Mariupol kentinde sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan etti.
Rusya’dan Ukrayna’da İnsani Koridor Açılması İçin Kısmi Ateşkes İlanı

Rusya, Azak Denizi kıyısındaki Mariupol kentinde sivillerin tahliyesi için insani koridor açılması amacıyla geçici ateşkes ilan etti. Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'te bulunan ancak Ukrayna askerlerinin kontrolündeki Mariupol, Rusya'nın işgaliyle saldırıların en yoğun olduğu noktalardan biriydi.

Rusya ordusu, kentteki operasyonun bu sabah yerel saatle 10.00 itibarıyla durdurulacağını bildirdi.

Donetsk'teki Volnovakha kasabasında da insani koridor oluşturulduğu belirtildi.
Moskova ve Kiev, önceki gün Belarus'ta düzenlenen ateşkes görüşmelerinin ikinci turunda insani koridorlar oluşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Ukrayna’nın güneydoğusundaki Mariupol’de yoğun bombardıman altında büyük bir insani kriz yaşandığını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Sergey Orlov, “NATO yardıma gelmedikçe Putin sivilleri öldürmeyi durdurmaz” demişti. Ukrayna'nın stratejik kentlerinden biri olan Mariupol’ün Rusya için kilit bir stratejik hedef olduğu ve Rusya'nın burayı ele geçirmesi halinde Kırım'daki birliklerle güçlerini birleştirebileceği söyleniyor.

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