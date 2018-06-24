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Saat 12.00 itibarıyla en düşük seçime katılım oranı Lefkoşa’da

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), saat 12.00 itibarıyla yerel seçime katılım oranlarını açıkladı.
Saat 12.00 itibarıyla en düşük seçime katılım oranı Lefkoşa’da

TAK muhabirinin YSK’dan aldığı bilgiye göre, seçime katılım oranları Lefkoşa’da yüzde 19.41, Gazimağusa’da 26.07, Girne’de 23.8, Güzelyurt’ta 22.66, İskele’de 36.7 ve Lefke’de 20.07 oldu.

191 bin 153 seçmenin 734 sandıkta oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde 28 belediye başkanlığı için 111 aday; 280 meclis üyeliği için 1092 aday, 184 muhtarlık için 425 aday ve 596 ihtiyar heyeti üyeliği için de 1043 aday yarışıyor.

Saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi, kesintisiz 18.00’e kadar sürecek.

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