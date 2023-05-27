Sacha Boey için Arsenal de devrede!

Galatasaray formasıyla bu sezon etkileyici bir performans sergileyen Sacha Boey, hayalini kurduğu Premier Lig'e transfer olmaya çok yakın. Fransız futbolcunun son talibi, Premier Lig'e şampiyonluğu kıl payı kaçıran Arsenal oldu...

Arsenal, Galatasaray’ın sağ bek oyuncusu Sacha Boey için transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Ancak, 22 yaşındaki oyuncu için Brighton dahil Premier Lig’den başka talipler de var.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, bu sezonun şampiyonluk yarışında Manchester City’ye kaybettikten sonra yaz döneminde takviyeler yapmayı hedefliyor. West Ham kaptanı Declan Rice, Arsenal’in bir numaralı hedefi olsa da kulübün bu transfer döneminde aktif olması ve gelecek sezon için bir şampiyonluk mücadelesi planlaması bekleniyor.

Mail Sport’un bildirdiğine göre, Boey de değerlendirilen oyuncular arasında yer alıyor ve Türkiye kaynakları, Fransız oyuncunun Premier Lig’e transfer olmak istediğini belirtiyor.

GALATASARAY’IN SACHA BOEY İÇİN İSTEDİĞİ BONSERVİS

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, bu hafta İngiltere’de yaz transferleri konusunda görüşmelerde bulundu. Süper Lig şampiyonluğuna yürüyen Galatasaray, Fransız savunmacı için yaklaşık 20 milyon sterlin talep ediyor.

22 yaşındaki Boey için İngiltere ve İtalya’dan başka kulüplerin de transfer hamlesi yapması bekleniyor, ancak Arsenal de savunmanın sağ tarafını güçlendirmek istiyor.

‘Gunners’, Valladolid’in sağ bek oyuncusu Ivan Fresneda’ya da ilgi gösteriyor ve ocak ayında genç oyuncu için bir araştırma yapıldı.

ARSENAL’DE 3 SAĞ BEK VAR

Arteta’nın kadrosunda şu anda Ben White, Takehiro Tomiyasu ve Cedric Soares yer alıyor. Soares bu sezonun ikinci yarısını Fulham’da geçirdi.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta. Fotoğraf: Reuters.

Tomiyasu’nun mart ayında yaşadığı diz sorunu, Arsenal’in sezonu açısından kritik bir kayıp oldu. Çünkü takımı sadece tek sağ bek ile bıraktı ve White’ın Fransız oyuncu William Saliba’nın sakatlanmasının ardından stoper pozisyonunda görev yapmasını engelledi.

ARTETA: MÜKEMMELİ ARIYORUZ

Arteta bu hafta, yaz transfer dönemi hakkında “Yaptığımız her şeyi mükemmel hale getirmeliyiz ve kulüpte büyük bir etki yaratmak için her şeye mükemmellik aramalıyız” dedi ve şu ifadeleri kullandı:

“Bence rekabet bu sezon daha da zor olacak. Bana göre, 22 yıllık kariyerimde bu ligin en zor sezonu oldu. Bunu yapabilmek için gerçekten umut verici bir planımız var. Biraz düşünmemiz, doğru olanı yapmamız ve daha fazla kararlılık ve açlıkla daha iyi yapabilmemiz için tekrar harekete geçmemiz gerekebilir.”