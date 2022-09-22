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Sadık Gardiyanoğlu: Yol haritası belirlendi, tüm dünyaya ilan edildi

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UBP Lefkoşa Milletvekili ve Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, “Bir gerçek var ki dünkü KKTC, bugünkü KKTC değil. Bu saatten sonra yol haritası belirlendi, tüm dünyaya ilan edildi.” dedi.
Sadık Gardiyanoğlu: Yol haritası belirlendi, tüm dünyaya ilan edildi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili ve Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, Hakikat Web TV’de yayınlanan ve Güven Arıklı’nın hazırlayıp sunduğu ‘Günaydın Hakikat’ adlı programa konuk oldu.

UBP’li vekil Gardiyanoğlu, ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda “KKTC’yi tanıyın” açıklamasını değerlendirerek, “Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş’ın söyleminin ardından 25 yıl sonra ilk kez kullanılan bir cümle oldu. Bazıları bu söylemden dolayı rahat uyuyamadı, derin sessizlikler oluştu. Ama bir gerçek var ki dünkü KKTC, bugünkü KKTC değil. Bu saatten sonra yol haritası belirlenmiş ve tüm dünyaya ilan edilmiştir” dedi.

“12 YILDIR KOYULAMAYAN İRADEYİ ORTAYA KOYDUK”

Gardiyanoğlu, kendisine yöneltilen Yerel Yönetimler Yasası’nda yaşanan tartışmalar ile ilgili soruya ise “12 yıldır bu reform tüm siyasi partilerin bakanları bunu çalıştı. Hepsinin bu reformda bir alın teri var. 12 yıldır koyulamayan iradeyi ortaya koyduk. Bu bir iki ayda yapılmış bir yasa değil” şeklinde yanıt verdi.

“KAOSA CTP NEDEN OLDU”

Gardiyanoğlu, “Niyet varsa yapılır. Bizim talebimiz 6 ilçe, 6 bucak yani 12 belediye olarak görüşülüyordu. Belirlenen kriterlerin hepsi oy birliğiyle geçti. Komitenin raporu var. 12 belediye, 18’e çıktı. Bunu sunduğumuzda yine CTP’nin direnişi ile karşılaştık. Komite geciktirildi, seçim Haziran’da yapılamadı. Anayasa mahkemesine itiraz ettiler, meşru değil dediler. Ne oldu bu sefer Aralık’ta yapılması için oy birliği ile karar alındı. CTP büyük bir kaosa neden oldu ama sorun çözülmüş oldu” ifadelerini kullandı.

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