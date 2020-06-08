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Sağlık Bakanlığı Müsteşaarı: Cihaz gelince test sayımızı günlük 700'e çıkarmayı hedefliyoruz

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Sağlık Bakanlığı Müsteşarı  Ali Çaygür,  Tabipler Birliği Başkanı  Özlem Gürkut’un iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Sağlık Bakanlığı Müsteşaarı: Cihaz gelince test sayımızı günlük 700'e çıkarmayı hedefliyoruz

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı  Ali Çaygür,  Tabipler Birliği Başkanı  Özlem Gürkut’un iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Çaygür,  Tabipler Birliği’nin; “konuyu bilmeden ve araştırmadan yaptığı açıklamaların  düşündürücü ve üzücü olduğunu” ifade etti.
Çaygür, tomografi tüpünün bittiği ve çalışamaz hale geldiği, fonda bulunan miktarın neden kullanılmadığı gibi iddiaların gerçekliği yansıtmadığını belirterek şöyle devam etti:

“Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde 2 adet tomografi cihazımız bulunmaktadır. 1 tanesi acil servis yanında ana binada, 1 tanesi de onkoloji binasındadır. 
Ana binada bulunan tomografi cihazının tüpünün bitmeye yakın olduğu bilgimiz dahilindedir.
Bir buçuk ay önce yedek tüp satın alınmış olup, depoda bekletilmektedir. İddia edildiği gibi tüp henüz bitmemiştir, bittiği anda yedeği kullanıma hazırdır ve elimizde mevcuttur. 
Pandemi dönemi içinde Türkiye Sağlık Bakanlığı ile yapılan anlaşma gereği piyasa değeri 87 bin dolar olan tüp 37 bin dolar olarak firmanın TC Sağlık bakanlığına satış fiyatından temin edilmiştir. Tabipler Birliği Başkanı tarafından konuyu bilmeden ve araştırma yapmadan açıklama yapılması düşündürücü ve üzücüdür.”

Çaygür Onkoloji binasında bulunan tomografi cihazında kart arızası yaşandığını ve  Türkiye’deki  yetkili firmaya kart tamiri veya değişimi için talepte bulunduklarını kaydetti. 

Salgın döneminde Avrupa Birliği’nin KKTC’ ye sağladığı fon ile 25 ( hemşire, doktor vs. gibi ) sağlık çalışanının  istihdamı için adım atıldığını  ancak UNDP ve KKTC arasında resmi ilişki kurulamadığı için Tabipler Birliği üzerinden ödeme yapılması ve Sağlık Bakanlığı’nın 25 kişiyi istihdam etmesinin kararlaştırıldığını kaydeden Çaygür, “Tabipler Birliği başkanı o dönemde bunu kabul etmeyerek keyfi bir kararla, 25 kişi istihdam edilmesine imkan vermemiş ve bu fon kullanılmamıştır” dedi.
üÇaygür açıklamasında  şunları kaydetti:

“Yine Tabipler Birliği Başkanı ile bizzat yaptığımız görüşmelerde toplumdaki Covid- 19 bağışıklığının araştırabilmesi için Abbott Firmasının elisa yöntemi ile çalışan İmmünoglobulin G kitlerinin alınması için görüş birliğine varılmıştır. 
Halktan topladığı bağışların bir kısmının testlerin alınmasında kullanılabileceğini açıklamasına rağmen daha sonra bu konuda kitler alındıktan sonra hiçbir şekilde bağış yapmamıştır ve vazgeçmiştir.

Sağlık Fonu’nda bulunan 40 Milyon TL’nin kullanılmadığı konusuna gelince, Sağlık Fonu’nda 30 Milyon TL bulunmaktadır. Bu meblağ Bakanlar Kurulu kararı ile GAÜ’den devralınan 160 yataklı tam teşekküllü 3. Basamak bir hastanenin topluma kazandırılması için ayrılmıştır.
Ayrıca yapılacak olan bu hastanenin iç donanımında kullanılmak üzere 8 milyon TL, TC Sağlık Bakanlığı tarafından Lefkoşa T.C. Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisine tahsis edilmiştir.

Covid-19 testleri konusunda test kapasitemizi arttırmak için AB ile yapılan görüşmelerde laboratuvar da kullanılacak cihazın gelmesi ile test kapasitemizi günlük 700 teste çıkarmayı hedefliyoruz.
Olası bir durumda Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde bulunan Ayaktan Tanı Merkezine 50 yataklı yoğun bakım imkânı sağlanmış ve 50 adet solunum cihazı, 50 adet monitör ve infüzyon pompası temin edilmiştir ve kullanıma hazırdır. 
Tüm dünyayı etkisi alıntına alan salgın dönemini şu anda başarılı bir seyre getirmiş bulunmaktayız.  Bu dönemde toplumdaki güven sarsıcı ve moral bozucu açıklamalardan kaçınılması hepimizin faydasına olacaktır.”

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