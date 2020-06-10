Sağlıklı bir yaz için 15 öneri

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Ç.Tuba Günebak, sağlıklı bir yaz için önerilerde bulundu.

Birçoğumuza göre yılın en keyifli mevsimi geliyordiyen Günebak, bir diyetisyen olarak bu mevsimin en çok ilgi çeken yanının sunduğu besin çeşitliliğinin fazlalığıolduğunu ve sağlıklı beslenmenin sağlığın anahtarını sunduğunu belirtti. Güneş ışığının zararlı etkilerinden doğru beslenerek korunabiliriz diyen Günebak, tabii ki bu diğer dermatolojik tedbirleri almamamız anlamına gelmiyor dedi.

Günebak, yaza sağlıklı girebilmeniz için temelde dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı;