Sağlıklı bir yaz için 15 öneri

Birçoğumuza göre yılın en keyifli mevsimi geliyordiyen Günebak, bir diyetisyen olarak bu mevsimin en çok ilgi çeken yanının sunduğu besin çeşitliliğinin fazlalığıolduğunu ve sağlıklı beslenmenin sağlığın anahtarını sunduğunu belirtti. Güneş ışığının zararlı etkilerinden doğru beslenerek korunabiliriz diyen Günebak, tabii ki bu diğer dermatolojik tedbirleri almamamız anlamına gelmiyor dedi.
Günebak, yaza sağlıklı girebilmeniz için temelde dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı;
- Basit şekeri hayatınızdan çıkartın. Karbonhidrat kaynağı olarak tam tahıllı besinleri ve meyveleri tercih edin. Bu sayede barsak sağlığınız da düzene girer. Gaz ve karın şişliği probleminden kurtulur ya da korunursunuz.
- Meyveler antioksidanlardan zengin besinlerdir. Hergün 5 porsiyon meyve tüketmeye çalışın. Meyvelerden en iyi tercihler avokado (tekli doymamış yağ asitlerinden zengindir, vücuttaki depo yağların yakımını arttırır, iyi bir E vitamini kaynağıdır), ananas (bileşimindeki bromelain ile selülit düşmanıdır, enflamasyonun giderilmesine yardımcı olur, ödemin giderilmesine yardımcı olur ve barsak faaliyetlerini arttırır), “berry”ler (çilek, ahududu, frambuaz, yaban mersini) ve turunçgillerdir.
- İşlenmiş, rafine besinleri hayatınızdan çıkartın. Tercihiniz doğal besinlerden yana olsun.
- Su içmek için susamayı beklemeyin. İnsan vücudunun yaklaşık %58’inin su olduğu, hücre içinde tüm metabolik tepkimelerin su olan ortamda gerçekleştiği düşünülürse neden hayati ve vazgeçilmez olduğu daha kolay anlaşılabilir. Hedefiniz günde en az 2,5 litre su içmek olsun.
- Hipertansiyon probleminiz yoksa, hergün maden suyu tüketin. Ancak, 2 su bardağını da geçmeyin. Maden suyu bileşimindeki minerallerle hem enerji metabolizmasını hem de kalp sağlığını destekler.
- Hergün bir yumurta yüketin. En kaliteli protein kaynakları listesi yapacak olsaydık, yumurta anne sütünden sonra ikinci sırada gelirdi. Haşlanmış olarak tüketilmeli ya da yağsız olarak yapışmayan tavada pişirilmelidir.
- Günde 2 yemek kaşığı (sade) yulaf ezmesi tüketin. Yulaf ezmesinin yapısındaki beta-glukan kan yağ profilini ve kolesterol düzeyini olumlu yönde etkiler. Yapısındaki E vitamini ile cilt güzelliğinize destek olur.
- Her hafta beslenme örüntünüzde en az iki kez yağlı balıklara (somon balığı, levrek gibi) yer verin. Yağlı balıklar omega-3 yağ asidinin en kaliteli kaynağıdırlar.
- Koyu yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, semizotu, maydanoz, tere, roka, …) ana öğünlerin vazgeçilmezi olsun. Bu besinler hem antioksidan besin öğelerinden zengindir hem de enerji metabolizmanızı desteklerler.
- Alkol tüketiminizi sınırlayın. Tüketmek durumunda kalırsanız tercihiniz şaraptan yana olsun. Şarabın bileşiminde bulunan resveratrol kalp sağlığını olumlu yönde destekler.
- Fiziksel aktiviteyi ihmal etmeyin. Bir “adım-sayar” edinebilirsiniz. Hedefiniz günde 10.000 adım olsun. Ya da haftada 280 dakika egzersiz yapmaya çalışın.
- Kızartılmış besinlerden uzak durun.
- Yağlı tohumları (badem, ceviz, fındık gibi) avuç avuç değil tane tane tüketin. Çiğ yani, kavrulmamış olanlarını tercih edin.
- Tuz tüketiminize dikkat edin. Gün içinde aldığınız tuz miktarı yemeklerin içindekilerle beraber 1 çay kaşığını geçmemelidir.
- Günde 1-2 fincan yeşil çay tüketin. Yeşil çayın bileşimindeki kateşinin antioksidant etkinliği vardır. Bunun yanında hem ödem atımına yardımcı olur hem de metabolizmanızı hızlandırır.
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