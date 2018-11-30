  • BIST 95.416
  • Altın 204,813
  • Dolar 5,2031
  • Euro 5,8967
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 6 °C
FLAŞ HABERPolis'te neler oluyor? Şimdi CANLI YAYINDA DETAY TV'de CANLI YAYIN- TIKLA İZLE

Şahali Uluslararası Eurasia Growtech Fuarı Ödül Töreni’ne katıldı

» »
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Antalya’da düzenlenen 18’inci Uluslararası Eurasia Growtech Fuarı’nın, ödül törenine katıldı.
Şahali Uluslararası Eurasia Growtech Fuarı Ödül Töreni’ne katıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Antalya’da düzenlenen 18’inci Uluslararası  Eurasia Growtech Fuarı’nın, ödül törenine katıldı.

 

ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödül Töreni ve Ulusal Bitki Islahı Proje Pazarı Ödül töreninde hazır bulunan Bakan Şahali, dereceye girene ödülünü verdi. Ödül törenine Antalya Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin başta olmak üzere pek çok yetkili katıldı.

 

Ödül töreninde Bakan Şahali’ye Bakanlık Müsteşarı Ercan Sınay, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Özel Kalem Veçhi Cezaroğlu ve KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram eşlik etti.

 

Bakan Şahali, geçtiğimiz gün Türkiye’deki en büyük ve en çok katılımcıyla gerçekleşen uluslararası tarım fuarı olan GrowtechFuar’nın açılışına da katılarak, stantları gezmiş ve Antalya’da tarım alanında inovasyon projeleri yürüten kurumları ziyaret etmişti.

 

Akdeniz üniveristesi ile işbirliği geliştirilecek

Bakan Şahali ve beraberindeki heyet, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ile de biraraya geldi.

 

Ziyarette, üniversite ile bakanlık arasında geçmişte yer alan çalışmalar değerlendirildi ve yakın gelecekte başlatılması düşünülen yeni  projelerde işbirliğinin  geliştirilmesi konuları ele alındı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çevre Koruma Dairesi market poşet fiyatlarının birkaç gün içerisinde açıklanacağını duyurdu30 Kasım 2018 Cuma 17:25
  • Tatar: “UBP halka hizmet için vardır”30 Kasım 2018 Cuma 17:20
  • Uluçay: “Bölgede istikrar için Kıbrıs sorununun çözümü önemli"30 Kasım 2018 Cuma 17:15
  • Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Güngördü’yü ziyaret etti30 Kasım 2018 Cuma 16:50
  • Emeklilik var maaş yok!30 Kasım 2018 Cuma 16:20
  • Nami’ye İTÜ’de enerji verimliliği sunumu30 Kasım 2018 Cuma 16:15
  • Ekonomi maliye bütçe ve plan komitesi toplandı30 Kasım 2018 Cuma 16:10
  • “Eğitimde ders konulmalı”30 Kasım 2018 Cuma 16:05
  • “Yüzde 99’u doğada kalarak kirliliğe yol açıyor”30 Kasım 2018 Cuma 16:00
  • Naylon poşetlerlerde ücret devri başladı30 Kasım 2018 Cuma 15:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti