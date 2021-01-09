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Sahte koronavirüs aşısı alarmı

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Ukrayna’da dağıtılan sahte koronavirüs (Kovid-19) aşısı ülkede paniğe neden oldu. Ukrayna Güvenlik Servisi'nin sahte aşılarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı belirtildi.
Sahte koronavirüs aşısı alarmı

Ukrayna'da dağıtılan sahte koronavirüs (Kovid-19) aşısı ülkede kriz yarattı. Ukrayna Güvenlik Servisi’nden (SBU) yapılan açıklamada, Pfizer-BioNTech aşısı adı altında usulsüz olarak ülkeye getirilen bazı tehlikeli ilaçların dağıtımının yapıldığının belirlendiğini açıklandı. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edilirken, söz konusu maddelerin sağlık kuruluşlarında veya başka yerlerde kullanımıyla ilgili denetimlerde bulunulduğu belirtildi.

'Devlet yetkilileri kaçak aşı yaptırıyor' iddiası

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bazı üst düzey devlet yetkililerinin ve iş insanlarının ülkeye kaçak yoldan sokulan Pfizer-BioNTech aşılarını gizlice yaptırdıkları iddialarının araştırılması için Ukrayna Güvenlik Servisi’ne talimat verdiği ifade edildi. İsrail’den yasa dışı olarak Ukrayna’ya getirilen Pfizer-BioNTech aşılarının özel bir klinikte kullanıldığı öne sürülürken, İsrail Sağlık Bakanlığı ise bu iddiayı yalanladı.

Ukrayna 8 milyon doz aşı bekliyor

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov,  Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nın (COVAX) Ukrayna’nın başvurusunu onayladığını, Mart ayından itibaren Haziran sonuna kadar Ukrayna’ya 8 milyon doz aşının gönderilmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

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