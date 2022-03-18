  • BIST 2.139,53
  • Altın 917.783
  • Dolar 14.7706
  • Euro 16.2743
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Şampiyonlar Ligi çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

» »
Şampiyonlar Ligi çeyrek ve yarı final kuraları çekildi
Şampiyonlar Ligi çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final müsabakaları, 5-6 ve 12-13 Nisan’da oynanacak.

 

Yarı final maçlarıysa 26-27 Nisan ve 3-4 Mayıs’ta oynanacak.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından St. Petersburg kentinden alınan Şampiyonlar Ligi finali Fransa’nın başkenti Paris’teki Stade de France’a verilmişti..

Çeyrek final:

Chelsea (İngiltere) – Real Madrid (İspanya)

Manchester City (İngiltere) – Atletico Madrid (İspanya)

Villarreal (İspanya) – Bayern Münih (Almanya)

Benfica (Portekiz) – Liverpool (İngiltere)

 

Yarı final:

Manchester City (İngiltere) – Atletico Madrid (İspanya) / Chelsea (İngiltere) – Real Madrid (İspanya)

Benfica (Portekiz) – Liverpool (İngiltere) / Villarreal (İspanya) – Bayern Münih (Almanya)

Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon mücadele eden tek temsilcisi Beşiktaş, Hollandalı Ajax, Portekizli Sporting Lizbon ve Alman Borussia Dortmund’un bulduğu C Grubu’nu sıfır puanla tamamlayarak elenmişti.

Ayrıca Türkiye’nin ülke puanı sebebiyle Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı da beşten dörde düştü.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 16 Yıl Sonra Hüsranla Biten Sezon16 Mart 2022 Çarşamba 23:14
  • Fenerbahçe'ye Gençlik Aşısı16 Mart 2022 Çarşamba 17:51
  • Özel iznin ardından Ukrayna'dan ilk transfer gerçekleşti15 Mart 2022 Salı 23:35
  • CAS'tan Rusya'nın UEFA kararına karşı yaptığı itiraza ret15 Mart 2022 Salı 21:15
  • Barcelona'dan İstanbul Paylaşımı: Sizi Çok Özledik15 Mart 2022 Salı 19:27
  • Kadın futbol takımı olmayan kulüpler, Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak15 Mart 2022 Salı 12:40
  • Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 351. randevu13 Mart 2022 Pazar 17:00
  • Beşiktaş'tan Galatasaray'a sert yanıt: PSV'den 7 gol yiyerek elenmeyip...13 Mart 2022 Pazar 16:30
  • Premier Lig yönetimi, Abramovich'in Chelsea Kulübündeki yetkilerini elinden aldı12 Mart 2022 Cumartesi 19:25
  • Burak Elmas'tan Ahmet Nur Çebi'ye: Torpil istemiyoruz, aslanlar gibi oynarız12 Mart 2022 Cumartesi 18:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti