  • BIST 10738.44
  • Altın 4360.505
  • Dolar 40.6596
  • Euro 47.0609
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKAİşte artan yeni trafik cezaları!

Sanayi Odası’nın 39. Olağan Genel Kurulu yarın

» »
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) 39. Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak.
Sanayi Odası’nın 39. Olağan Genel Kurulu yarın

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) 39. Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak.

KTSO’da yer alacak olan toplantı saat 10.00’da açılış ve saygı duruşuyla başlayacak.

Başkanlık Divanının oluşturulmasının ardından KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu bir konuşma yapacak. Konukların konuşmalarından sonra genel kurula ara verilecek.

Daha sonra karar ve tasarıların görüşülecek, faaliyet ve mali raporlar sunulup aklanacak. Murakıp atanmasıyla devam edecek genel kurulda yönetim kurulu seçimi de gerçekleştirilecek. Dilek ve temenniler bölümüyle genel kurul sona erecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 37 yaşındaki Meratishirazi aracıyla birlikte kayıp01 Ağustos 2025 Cuma 13:18
  • Basketbol 1.5 yılda 2 kattan fazla büyüdü01 Ağustos 2025 Cuma 13:15
  • Lefkoşa'da 3 tabanca ve çok sayıda canlı mermi ele geçirildi01 Ağustos 2025 Cuma 13:15
  • 0.5 gramla yakalandı01 Ağustos 2025 Cuma 13:14
  • Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı: Kürtaj yasal olmasına rağmen devlet hastanelerinde bu hizmet verilmiyor01 Ağustos 2025 Cuma 12:12
  • Rum yönetimi İskele Kaza Mahkemesi’nin tutuklu 5 Rum'dan 2'siyle ilgili kararını “infialle” karşıladı01 Ağustos 2025 Cuma 12:09
  • Provokatif suçlara göz yumulmayacak: KKTC yargısı bağımsız ve yetkilidir01 Ağustos 2025 Cuma 12:08
  • Görevden alma ve atamalar Resmi Gazete’de...01 Ağustos 2025 Cuma 12:07
  • 5 Kıbrıslı Rum, yeniden mahkemeye çıkarıldı01 Ağustos 2025 Cuma 12:05
  • İşverenlere uyarı: Eksik yapılan ödemeler 5 Ağustos’a kadar tamamlanmalı!01 Ağustos 2025 Cuma 12:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti