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Sansür tartışması: Avustralya Başbakanı, Elon Musk'a 'kibirli milyarder' dedi

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Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, Sydney'de bir bıçaklı saldırıyla ilgili görüntülerin engellenmesi üzerine Avustralya'yı sansürle suçladı. Avustralya Başbakanı Albanese, Musk'a 'kibirli milyarder' dedi.
Sansür tartışması: Avustralya Başbakanı, Elon Musk'a 'kibirli milyarder' dedi

Milyarder iş insanı Elon Musk ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese arasında X'te bir videonun kaldırılması konusunda tartışma yaşanıyor. 

X'in sahibi, Avustralya'yı sansürle suçlarken; Albanese, tırmanan kavgada Musk'ı "kibirli milyarder" olarak nitelendirdi.

Bir Avustralya mahkemesi, pazartesi günü Musk'ın sosyal medya şirketine geçen hafta Sidney'de meydana gelen saldırının görüntülerini gizleme emri verdi.

Geçtiğimiz hafta bağımsız düzenleyici kurum olan Avustralya eGüvenlik Komiseri Julie Inman Grant, X ve diğer sosyal medya şirketlerini, Süryani Christ the Good Shepherd kilisesinde piskoposun bıçaklanması olayına ilişkin videoları kaldırmamaları halinde ağır para cezalarıyla tehdit etti.

Kurum, videonun paylaşılmasının dünya çapında geçici olarak yasaklanması için Sydney'deki Federal Mahkeme'ye başvurdu.

X, kararın "Avustralya yasaları kapsamında olmadığını" savundu.

Yargıç Geoffrey Kennett, kalıcı bir yasaklama başvurusunun görüşüleceği çarşamba gününe kadar görüntüleri tüm X kullanıcılarından gizlenmesine kararverdi.

Bunun üzerine Musk, kişisel X hesabında, bir yolun "ifade özgürlüğü" ve "gerçeğe", diğerinin ise "sansüre" ve "propagandaya" gittiğini gösteren bir karikatür yayınladı.

Albanese, Musk için, "Kendisini yasaların ve aynı zamanda genel ahlakın üstünde gören bu kibirli milyarderle mücadele etmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Sosyal medyanın sosyal sorumluluk sahibi olması gerekiyor." dedi. 

Albanese, "Bu, sağduyu yerine egosunu ve şiddet gösterisini seçen bir adam. Bu sansürle ilgili değil. Bu sağduyu ve nezaketle ilgili. Elon Musk da biraz göstermeli." ifadelerini kullandı.

"Avustralya sansür komiseri"

Musk, ayrıca e-Güvenlik Komiseri Julie Inman Grant'ı "Avustralya sansür komiseri" olarak tanımladı.

X'in Küresel Hükümet İşleri ekibi, Inman Grant'in kilise saldırısı hakkında yorum yapan bazı paylaşımları kaldırmasını emrettiğini, ancak paylaşımların X'in şiddet söylemine ilişkin kurallarını ihlal etmediğini kaydetti. 

X, Avustralyalı düzenleyicinin platformdan "bu paylaşımları küresel olarak durdurmasını ya da günlük 785.000 dolar para cezasıyla karşı karşıya kalmasını" talep ettiğini bildirdi. 

Kilise saldırısının canlı yayını ve sosyal medya paylaşımları sonrası 2 bin kişilik bir grup, isyan başlattı. Yetkililer, isyanda 51 polis memurunun yaralandığını ve 104 polis aracının hasar gördüğünü söyledi.

Pazar günü isyancı olduğu iddia edilen üç kişi tutuklandı ve polis pazartesi günü, şiddetin başlıca kışkırtıcıları olmakla suçladığı 12 şüphelinin isyan videosundan alınan görüntülerini yayınladı.

Bıçaklı saldırıyla suçlanan 16 yaşındaki bir çocuk terör suçlarıyla itham edildi.

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