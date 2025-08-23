  • BIST 11372.33
Seçim takvimi ve yasakları yarın başlıyor

KKTC’de 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için takvim ve seçim yasakları yarın başlıyor.
KKTC'de 19 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için takvim ve seçim yasakları yarın başlıyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı seçim takvimi uyarınca, siyasal partilerin 9 Eylül’e kadar adayını saptaması gerekiyor.

Adaylık başvuruları 12 Eylül’de yapılacak. Adaylar aynı gün Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçici ilan edilecek.

Adaylar 21 Eylül’de kesinleşecek ve 22 Eylül’de Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulacak.

Seçmen listeleri 14 Eylül’de askıya alınacak

Sandık seçmen listeleri 14 Eylül’de askıya alınacak ve 7 gün askıda kalacak. Bağımsız adayların oy pusulasında istedikleri işaret ya da amblemi 15 Eylül’de Yüksek Seçim Kurulu’na sunması gerekiyor.

Siyasal partilerin ve bağımsız adayların tüm seçim sürecinde kullanacakları sıranın belirlenmesi için yapılacak ad çekimi ise 21 Eylül’de Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulacak.

Oy pusulaları 22 Eylül’de Yüksek Seçim Kurulu huzurunda düzenlenecek. BRT’de propaganda konuşmalarının sırasının belirlenmesi ve duvar ilânları için ad çekimi de aynı gün yapılacak.

Propaganda 23 Eylül’de 

Seçim propagandası 23 Eylül’de başlayacak.

Siyasal partiler ile bağımsız adaylar BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kurulu’na en son 28 Eylül’de dilekçe verebilecek.

Sandık seçmen listeleri ise 29 Eylül’de tamamlanacak. Düzeltmeler olmuşsa bu siyasal partilere bildirilecek.

Seçim ile ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü ise 4 Ekim olarak belirlendi. Seçmen kartları en son 16 Ekim’de dağıtılacak. Seçim propagandası ise 18 Ekim’de sona erecek.

