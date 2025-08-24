Seçim yasakları resmen başladı

19 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde seçim yasakları bugün itibarıyla resmen başladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, seçim yasakları bugün saat 00:00’dan itibaren yürürlüğe girdi. Yasaklar, seçim gününe kadar devam edecek ve adayların propaganda faaliyetlerini düzenleyen kuralları kapsayacak.

YSK, seçim sürecinin şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmesi için tüm siyasi partilere ve adaylara yönelik kurallara uyulması gerektiğini vurguladı. Buna göre, seçim propaganda döneminde resmi kurumların tarafsızlığı, kamu kaynaklarının kullanımı ve medya yayınları sıkı bir şekilde denetlenecek.

Seçim yasakları kapsamında, kamuoyu yoklamalarının yayımlanması, propaganda amaçlı açık hava toplantıları ve belirli medya faaliyetleri kısıtlanacak. Ayrıca, adayların seçim kampanyalarında kullanacakları materyallerin YSK tarafından belirlenen kurallara uygun olması gerekiyor.