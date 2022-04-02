Seçimi kaybeden Büyükoğlu’na UBP’den teselli
Halkın Partisi‘ndeyken (HP) istifa edip Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) geçen, son seçimlerde de UBP’den milletvekili adayı olup kaybeden Hasan Büyükoğlu‘na teselli ödülü verildi
Büyükoğlu, Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü olarak atandı
Bakanlar Kurulu toplantısında, Hasan Büyükoğlu’nun Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü olarak atanmasına karar verildi.
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