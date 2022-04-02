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Seçimi kaybeden Büyükoğlu'na UBP'den teselli

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Büyükoğlu, Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü olarak atandı
Seçimi kaybeden Büyükoğlu'na UBP'den teselli

Seçimi kaybeden Büyükoğlu’na UBP’den teselli

Halkın Partisi‘ndeyken (HP) istifa edip Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) geçen, son seçimlerde de UBP’den milletvekili adayı olup kaybeden Hasan Büyükoğlu‘na teselli ödülü verildi

Büyükoğlu, Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü olarak atandı

Bakanlar Kurulu toplantısında, Hasan Büyükoğlu’nun Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü olarak atanmasına karar verildi.

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