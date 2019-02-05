  • BIST 102.252
  • Altın 219,691
  • Dolar 5,1985
  • Euro 5,9396
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Seks yaparken penisi kırılan adam: Çat diye bir ses duydum...

» »
"Çok korkuyorum ama bu beni vazgeçiremez"
Seks yaparken penisi kırılan adam: Çat diye bir ses duydum...

48 yaşındaki Sean Marsden'in penisi kız arkadaşıyla seks yaparken kırıldı. Acının "tarif edilemez" olduğunu belirten Marsden, bir sonraki sefere daha dikkatli olacağını söyledi. 

sekso.jpg

metronews.co.uk'da yer alan habere göre İngiltere'de yaşayan Marsden ve sevgilisi birlikte oldukları sırada 'çat' diye yüksek bir ses duydu. Marsden, 'bir şeylerin' yolunda olmadığını anlayıp ambulans çağırdı. Çift, bu sırada penisin kırıldığını fark etti.

1 ay seks yasağı

Marsden'ın söylediğine göre kırılan penisi bir şarap şişesi boyutuna kadar şişmişti ve acı dayanılmazdı. Hastanedeki doktorlar Sean'a ağrı kesici verdiler, tanıyı koyduktan sonra sonda verdiler ve penisine bir çubuk bağlayıp bandajladılar. Doktorlar Marsden'ı bir ay boyunca seks yapmaması konusunda uyardılar. Ancak Marsden sadece üç hafta boyunca dayanabildiğini söyledi. Marsden, "Seks yapmamaya dayanamadım. Çok korkuyorum ama bu beni vazgeçiremez" dedi.

Marsden, kız arkadaşı Louise'in artık birlikte olmaktan korktuğunu söyledi:

"Louise tekrar canımı yakmaktan korkuyor. Olay olduğunda durması için dua ediyordum."

Marsden, "İlerleyen zamanlarda daha dikkatli olacağım" dedi. 

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bana olmaz demeyin: Cinsel ilişki yoluyla bulaşan 8 hastalığa dikkat!09 Ocak 2019 Çarşamba 17:08
  • Zimbabve'den Çin malı prezervatif isyanı: Küçük geliyor08 Ocak 2019 Salı 15:41
  • Her 3 kadından birine prezervatifin kullanmak için ‘çok küçük' olduğu söylendi08 Ocak 2019 Salı 15:23
  • Ortalama seks süresi en kısa olan ülke Türkiye04 Ocak 2019 Cuma 13:56
  • Cinsel hayatınız için almanız gereken beş karar!03 Ocak 2019 Perşembe 23:00
  • Kadınların porno tercihleri belli oldu02 Ocak 2019 Çarşamba 09:30
  • Cinsel isteksizliğin tedavisi var27 Aralık 2018 Perşembe 22:20
  • Mastürbasyon fantazisi her sene 100 can alıyor26 Aralık 2018 Çarşamba 15:43
  • Marihuana spermleri mi etkiliyor?21 Aralık 2018 Cuma 10:28
  • Kadınlar daha iyi orgazm için 10 bin TL ödüyor17 Aralık 2018 Pazartesi 13:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti