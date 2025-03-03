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Sendikaların kadın bürolarından 8 Mart etkinlikleri

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Konuyla ilgili açıklama yapan DEV-İŞ Kadın Bürosu temsilcisi Sevgül Uludağ, etkinlik programına ilişkin bilgi verdi.
Sendikaların kadın bürolarından 8 Mart etkinlikleri

Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU) üyesi Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN), Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) ve Tüm Kıbrıs İşçi Federasyonu (PEO) kadın büroları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında geleneksel hale gelen ortak etkinliklerini bu yıl da gerçekleştirecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan DEV-İŞ Kadın Bürosu temsilcisi Sevgül Uludağ, etkinlik programına ilişkin bilgi verdi.

– 6 ve 7 Mart’ta iş yeri ziyaretleri

Uludağ, kadın bürolarının 6-7 Mart tarihlerinde sendikaların örgütlü olduğu iş yerlerine ziyaretler gerçekleştireceğini belirtti.

Ziyaretlerde kadın çalışanlara karanfil takdim edileceğini dile getiren Uludağ, sendikaların kadın bürolarının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için ortak bir bildiri yayımlayacağını söyledi.

Ziyaret programı kapsamında:

6 Mart Perşembe günü, KTÖS’ün örgütlü olduğu Dikmen İlkokulu’ndaki kadın öğretmenler, KTAMS’ın örgütlü olduğu Sosyal Hizmetler Dairesi’ndeki kadın çalışanlar ve DEV-İŞ’in örgütlü olduğu Öğretmenler Bankası’ndaki kadın çalışanlar ziyaret edilecek. Aynı gün KTÖS, kadın sendikacılara yönelik öğle yemeği düzenleyecek.

7 Mart Cuma günü ise PEO’nun örgütlü olduğu Tseri’de emekli kadın emekçiler ve Laiko fabrikasındaki kadın çalışanlar bir araya gelinecek, ardından PEO merkezi ziyaret edilecek.

-20 Mart’ta panel düzenlenecek
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ayrıca 20 Mart Perşembe günü saat 18.00’de PEO merkezinde bir panel düzenlenecek. Panelde, WFTU üyesi sendikalar kendi örgütlü alanlarında kadın çalışanların yaşadığı sorunları ele alarak bildiri sunacak. Panelin ardından, PEO merkezinde bir resepsiyon düzenlenecek.

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