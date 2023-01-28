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Şenol Güneş, Beşiktaş’ı hayata döndürdü

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Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle yükselişe geçen Beşiktaş, yeniden şampiyonluk yarışına ortak oldu. Valerien Ismael'in 11 maçta elde ettiği puana 8 maçta ulaşan Şenol Güneş, sadece Galatasaray derbisini kaybetti.
Şenol Güneş, Beşiktaş’ı hayata döndürdü

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son 5 maçı kazanan Beşiktaş, Şenol Güneş’in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından yakaladığı çıkışla dikkati çekiyor. 2022-2023 sezonuna Fransız teknik adam Valerien Ismael yönetiminde başlayan siyah-beyazlı futbol takımında 11. haftanın ardından ikinci Şenol Güneş dönemi başladı.

Deneyimli teknik adamın 4 sezon (2015-2019) görev yaptığı ilk döneminde Süper Lig’de 2 şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, son maçlarda oynadığı futbol ve aldığı başarılı sonuçlarla iyi bir grafik çiziyor.

Bu sezon Güneş yönetiminde ligde çıktığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, hanesine 19 puan yazdırdı.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda HangiKredi Ümraniyespor, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Arabam.com Konyaspor, Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor’a üstünlük kurdu. Gaziantep FK ile berabere kalan siyah-beyazlılar, tek mağlubiyetini ise Galatasaray karşısında yaşadı.

VALERIEN ISMAEL’İ ŞİMDİDEN YAKALADI

Şenol Güneş, bu sezon lig maçları dikkate alındığında puan bakımından selefi Valerien Ismael’i yakaladı. Siyah-beyazlılar, 2022-2023’te Ismael yönetiminde çıktığı 11 müsabakada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 19 puan topladı.

Güneş yönetiminde ise oynadığı 8 mücadelede 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, hanesine 19 puan yazdırdı. Deneyimli çalıştırıcı, selefi Ismael’in 11 karşılaşmada topladığı puana 8. maçında ulaşmayı başardı.

VODAFONE PARK ‘KALE’ GİBİ

Beşiktaş, Şenol Güneş’in ikinci döneminde iç sahada oynadığı lig maçlarından galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, Güneş yönetiminde Dolmabahçe’de çıktığı Ümraniyespor, Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Alanyaspor müsabakalarında rakiplerini mağlup ederek taraftarını sevindirmeyi başardı.

17 GOL ATTI, 7 GOL YEDİ

Beşiktaş, bu sezon Şenol Güneş yönetiminde ligde oynadığı 8 maçta 17 gol attı, kalesinde ise 7 gol gördü. Bu karşılaşmalarının tümünde ağları havalandıran siyah-beyazlılar, 3’ünde ise kalesini gole kapatmayı başardı.

ÜÇÜNCÜ GALİBİYET SERİSİ

Siyah-beyazlı ekip, Şenol Güneş’in görev yaptığı dönemde ligde iki kez 5, bir defada 6 maçlık galibiyet serisi elde etti. Beşiktaş, deneyimli teknik adam yönetiminde bu sezonunun dışında şampiyonluğa ulaştığı 2015-2016 sezonda 14-18. haftasında da üst üste 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar, Güneş’in takımın başında yer aldığı 2018-2019 sezonunun 25-30. haftalarında çıktığı 6 müsabakayı da galip tamamlamıştı. 

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