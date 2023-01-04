Şenol Güneş: Bırakın yakamızı

Spor Toto Süper Lig’de Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, antrenman öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Gaziantep FK-Beşiktaş maçındaki Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını açıklaması ile ilgili konuşan Şenol Güneş, “Bizi bu olaya niye ortak ettiniz? Biz zaten gerideyiz, bırakın yakamızı” dedi.

Şenol Güneş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Önceden söylediklerim konusunda haklı çıkmak önemli değil… Önemli olan ortak noktada buluşmak. Birbirimizi dövmek mi istiyoruz, yoksa birbirimize sevgiyle saygıyla mı bakmak istiyoruz? Bütün kulüpler Türk futbolunun güzide kulüpleridir. Karşı tarafı yok edersen kendini de yok edersin.

Gaziantep FK maçında mağdur olan biziz… Hakem N’Koudou'ya kırmızı kart gösterebilirdi. Hakem açıklamasını da yapmış. Bu bir suç değil, hatadır. Biz hücuma giderken yapılan en az on beş faul var. Sarı kartlık pozisyonlar ve ikinci sarı karttan atılması gereken oyuncular var. Ağzımızı açmadık.”

“BANA GÖRE DE YANLIŞ YAPTI”

“Kırmızı kart pozisyonuna kadar biz daha iyiyiz. Rakip zaten bizi bozmaya çalıştı. Bizim oyuncumuz tuzağa düştü. Hakem, oyuncumun provoke edildiğini gördüğü için takdir hakkını öyle kullandı. Bana göre de yanlış yaptı.

Biz o maçta iki puan kaybettik. İki puan kaybettiğimiz halde suçlu oluyoruz. Üç puan alıp suçlayanlar oluyor bizi. Haksızlığı hak görüyorsanız niye konuşalım biz sizinle. Onun için susmakta yarar var diyorum. Güvenilir olmak için tutarlı olmak lazım. Haksız bir durumda olayın lehine olması aslında aleyhinedir. Hakem bize bir puan aldırmak için yardımcı mı oldu, yoksa iki puanımızı mı engellemiş oldu?

Diğer maçlar için baskı yaratarak menfaat elde edilmek isteniyor. Kasımpaşa maçında haksız bir karar verilirse rahatsız olurum. Hakemlere baskı yapılmasını doğru bulmuyorum, hakemlerden de işlerini iyi bir şekilde yapmalarını istiyorum. Bizi bu olaya niye ortak ettiniz? Biz zaten gerideyiz, bırakın yakamızı. Hakemler hızlı oynamak isteyen takımlara izin versin. Hakem, Gaziantep FK maçında bize izin vermedi. VAR kayıtları açıklandıysa artık bu uygulamaya devam edilmeli. Her pozisyon hatta maçların tamamı paylaşılmalı…”

“HERKES HER ŞEYİ BİLİYOR”

Dün akşam oynanan ve 0-0 eşitlikle sonuçlanan Arsenal-Newcastle United maçını izlediğini, o maçta da hakem hataları olduğunu ancak Türkiye’deki kadar konuşulmadığını belirten Şenol Güneş, sözlerini şöyle noktaladı:

“Türk futbolunun sorunları başka. Futbolun birimleri, sahibi kimler. Hep beraber sahibiyiz. Taraftar da sahibi. Güzel futbol izlemek için para veriyor. Yöneticiler, antrenörler, hakemler bunların hepsi kuvvetler ayrılığı içinde iş yapması lazım. Bunların hepsi özgür olmalı, fikirlerini söyleyebilmeli. Hatalarında hesabını kendileri kesmeli, aynı zamanda diğer birimler tarafından ezilmemeli. Buna geçmezseniz, çözemezsiniz. Bunu tek başına federasyondan beklemek doğru değil…

Bugün kimler konuşuyor, yöneticiler. Ben bunu konuşurken, yanlış yaptığımı düşünüyorum. Oysa yöneticilerin, konuşurken yanlış yaptığını düşünmesi lazım. Çözüm bu değil. Söylemediklerimiz yazılıyor. Kasımpaşa maçında Kasımpaşa’nın da bizim de en güzel futbolu oynaması için destek olup veya onların oynayabilmesi için eleştiriler varsa ona saygı duyarım. Hızlı, güzel futbol. Sahada siz kendinizi konuşturun ki fuzuli konular konuşulmasın. Akşam Arsenal-Newcastle maçını seyrettim. Adam 18 içine hapsetti ama maç 0-0 bitti. Futbol konuşalım, hakem orada hata yapmadı mı, yaptı. Penaltı vardı, yoktu. Ama bu kadar öne çıkıyorsa sen çaresizsin. Herkes her şeyi biliyor, belki biz bilmiyoruz. Bu yapılanlardan menfaatlenenler var ki biri diğerine baskı yapmaya çalışıyor. Bu çirkin bir şey. Sonra marka değeri iyi olsun. Kimse Türk futbolunu düşünmesin, marka değerini düşünmesin. Herkes kendi işini düşünsün. Ben de kendi işimi düşünüp, yapacağım.”