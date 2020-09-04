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Şenol Güneş: Düşündüğümüzü sahaya yansıtamadık

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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup müsabakalarının ilkinde Macaristan’a 0-1 mağlup olan Milli Takımın Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, takımı kendisinin kurduğunu belirterek sonucun sorumlusunun da kendisi olduğunu söyledi
Şenol Güneş: Düşündüğümüzü sahaya yansıtamadık

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup müsabakalarının ilkinde Milli Takımımız Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Macaristan’ı ağırladı. Millilerimizin 0-1 mağlup olduğu maç sonrası açıklamalarda bulunan Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, beklentisinin altında bir futbol ortaya koyduklarını belirtip, “Takım olarak düşündüğümüz oyunun altında oynadık. Mevcut kadro ile çıkabilirdik. Ancak genç futbolcuların erken form tutmasını sağlayabiliriz diye düşündük. Ancak onlarda beklediğimiz altında oynadı. Pandemi, liglerin erken bitmesi kadro yaparken sıkıntıları arttırabiliyor. Üst üste iki maç oynayacağız. Hangi oyuncularımızın ne kadar kaldıracağını bilmiyoruz. Bunun için değişik oyuncuları oynatmayı uygun gördüm ama sahaya oyun düşündüğümüz gibi yansımadı. Rakip bizden daha istekliydi, daha iyiydi. Biz kıran kırana bir maç yapmak istiyorduk. Düşündüğümüzü sahaya yansıtamadık” dedi.

Güneş, milli takımdaki yeni oyuncuların oynatılmasının oyuna etkisinin kendisine sorulması üzerine, takımı kendisinin yaptığını ve sorumluluğunda kendisinde olduğunu belirterek, “Sol veya sağ, kim oynadı veya oynamadı yerine takım olarak olumsuzduk. Zaten takımı ben yaptım. Sorumlusu da benim. Üzgünüz, kendi sahamızda kaybettiğimiz için. İyi başlamak istiyorduk ama bu liginde böyle bir formatı var. Buradaki oyuncularımızın bir çoğunu zaten mart ayında hazırlık maçlarında göremedik. O zaman göremediğimiz oyuncuları bugün göremezsek nasıl taşıyacaktık. Hem onları görmek zorundaydık, hem kazanabileceğimizi düşündük ama yeni gelenlerin formsuzluğu ve eksikliği değil tüm oyuncular gerçek verimlerinin altındaydı. Bizim oyuncularımız yetenekli ve karakterli ama bugün beklenen oyununu oynayamamaları onların kötü futbolcu olduklarını göstermez. Bugün kaybeden taraf olduk. Macaristan’da bunu moral olarak iyi kullandı” dedi.

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